«El Llerenense no puede competir en fichajes contra otros equipos»

Llerena sigue inmersa en un sueño. Su equipo, el Llerenense, debutará la próxima temporada en la Segunda Federación. Por el Fernando Robina pasarán a lo largo de los próximos meses Numancia, Cacereño, Badajoz o Villanovense, entre otros.

Un hito histórico para un club de una localidad de unos 6.000 habitantes. Quizás toda esa ilusión que desprende el club, la afición y todo el pueblo es lo que el director deportivo, Jorge Mendoza, no quiere que luego se haga bola por la Segunda Federación. «Estamos muy feliz por lo que se ha conseguido porque es algo histórico para el pueblo, pero ahora nos llega un reto mayúsculo», dice el dombenitense, quien reconoce que el objetivo «no puede ser otro que lograr la permanencia».

Mendoza no para de descolgar llamadas estos días. Su móvil es un auténtico ir y venir de llamadas para conseguir esos fichajes y renovaciones que acerquen al Llerenense a ese objetivo de la salvación en el mes de mayo próximo. Si bien, reconoce que no está siendo sencillo, aunque asegura estar tranquilo. «Sé que nuestro presupuesto es bajo y tengo que hacer encaje de bolillos con los sueldos, las viviendas y los jugadores que vienen de fuera», dice Mendoza, quien además asegura que «ahora mismo para nosotros es más difícil fichar que para cualquier otro club de Segunda Federación, principalmente por el presupuesto». Aún así señala que es ambicioso y que trabaja de manera intensa en buscar jugadores que puedan ser importantes dentro de la plnatilla. «Tenemos el presupuesto más bajo del grupo y no podemos pelear con equipos como Cacereño, Villanovense, Badajoz o Numancia, que son equipos muy importantes y estamos en una clara desventaja», lamenta el director deportivo del equipo.

Renovaciones

Por ahora Mendoza se ha asegurado la continuidad de jugadores importantes como Mario Ramón, Mario Tomé, Juanpe, Álvaro González o Dani Martínez, y espera poder empezar a cerrar fichajes esta misma semana. «El objetivo es que cuando empiece la pretemporada Luismi pueda contar toda la plantilla disponible», adelanta. Pero para eso tendrá que tener paciencia, tanto Luismi como el propio Mendoza. «El año pasado, cuando hablaba con algún jugador o representante, presentaba un proyecto importante para ascender, pero este año es todo lo contrario. Somos el equipo más humilde», asevera el dirigente, quien además agrega que «para el jugador venir a Llerena no es fácil». Mientras empieza a cerrar fichajes sigue mirando jugadores a todas horas. Jugadores de Segunda Federación que pueden ser importantes y luego aquellos que pueden haber descendido a Tercera o jugadores punteros de esta última categoría. «En ese sentido me va a dar igual, mientras el jugador sea interesante no me importante tanto la categoría», cuenta al respecto.

Sea como sea, Jorge Mendoza, el arquitecto del sueño del ascenso del Llerenense, continúa trazando las líneas de su nueva obra, esa en la que el club de la Campiña Sur buscará la permanencia en la Segunda Federación y luchará por no despertar de un sueño en el que ahora se vislumbra la Copa del Rey como uno de los objetivos más ilusionantes. H