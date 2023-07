'Superviernes' del Cacereño: ficha a Isma Aizpiri y renueva a Álvaro Clausí

Está siendo un viernes pleno para el Club Polideportivo Cacereño, que con toda seguridad hizo coincidir a propósito la que se espera que sea una concurrida presentación de sus nuevas equipaciones Adidas en el corazón de la ciudad, la plaza Mayor (21.00 horas), con dos anuncios de presumible relevancia de cara a la temporada 2023-24: el fichaje de Ismael Aizpiri y la renovación de Álvaro Clausí.

Se trata de dos futbolistas llamados a formar parte imprescindible del eje del equipo.En el caso de Clausí está comprobado, ya que prácticamente monopolizó el puesto de mediocentro la pasada campaña. Mientras, Aizpiri llega para reforzar una defensa que, a falta de conocer qué pasará con Samu Gomis, será prácticamente nueva.

Nacido en San Sebastián el 7 de febrero de 1998, ocupa la posición de central y procede del Guijuelo. Formado en la Escuela de Mareo, estuvo ligado al Sporting de Gijón hasta la temporada 2019-20. Durante su etapa con los asturianos, llegó a ser convocado con la selección española para participar en la fase final del Europeo sub-17, disputada en Bulgaria. En ella coincidió con compañeros de generación como Dani Olmo, Aleñá, Carles Pérez, Fran Villalba y Cucurella. En una entrevista publicada en 2021 en la web de AFE afirmaba tener «un recuerdo increíble de aquel campeonato, haciendo lo que más me gustaba, jugar al fútbol, con compañeros muy buenos. Fue un aprendizaje constante».

Con el filial sportinguista logró un ascenso a Segunda B en la temporada 2016-17, disputando la fase de ascenso a Segunda División la posterior.

Tras su paso por el Sporting, formó en el Melilla y el Tarazona antes de recalar en el Guijuelo. En el conjunto salmantino fue uno de los futbolistas más destacados con 34 partidos en total (32 de liga y dos de Copa), anotando un gol.

En la entrevista reseñada, en la que apuntaba que también podía actuar como mediocentro, se definía como «un jugador de corte más defensivo, que intento complicarme poco con el balón, fuerte por arriba y solidario con mis compañeros para ayudar y animar todo lo que se pueda en el campo». Y señalaba una referencia:«de pequeño siempre me he fijado mucho en Puyol. La raza, su carácter… Me gustaba muchísimo».

Es el décimo profesional en nómina del Cacereño tras las llegadas de Deco, Robador, Izan, Diego Díaz y Bruno Lorente y las renovaciones de Telles, Karim, Iván Fernández y Clausí. Este último (Alicante, 7-4-1993) continuará defendiendo la camiseta verde tras llegar el pasado verano procedente del Villanovense.

Está considerado pieza clave para los esquemas de Julio Cobos, que rara vez prescindió de él mientras estuvo sano para la posición de mediocentro. Sus números (35 partidos, los 28 de liga, los tres de Copa del Rey y los cuatro de las eliminatorias de ascenso) lo atestiguan. No se prodiga mucho en ataque, siendo más bien un futbolista de corte y construcción, pero incluso marcó un gol.

En el Cacereño se ha asentado tras una larga carrera en equipos como Hércules, Alcoyano, Mallorca B, Sabadell, Eldense, Ontinyent y Rápido de Bouzas, además del Villanovense.