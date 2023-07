El extremeño, Javi Cano, es un escalador polivalente que lleva años destacando en el panorama nacional de la escalada y es un claro ejemplo y referencia para jóvenes escaladores.

¿Descansa la escalada deportiva en verano o descansa Javi Cano?

Para mí el descanso es irme a escalar en roca y aprovechar esta época que no trabajo de forma presencial, para poder viajar y entrenar, sobre todo orientado para alguna prueba que tengo prevista de aquí a final de año.

Aunque no haya competiciones (si es que no las hay), ¿se hacen planes deportivos no competitivos en estos meses para disfrutar de escalar al aire libre?

En próximos días compito en la copa de Europa de dificultad, que es la modalidad en la que más me he especializado este año. Este mes de julio es más intenso de preparación de cara a esta prueba, además de poder ganarme la plaza para poder seguir asistiendo a competiciones internacionales en esta modalidad. La Federación Española de Escalada tiene unos criterios para poder asistir a este tipo de competiciones, y cumplirlos es bastante ambicioso. Tengo buenas sensaciones y lo daré todo para llegar a esa competición al 100%. No obstante, durante la prueba y una vez terminada, seguiré escalando en roca para mejorar las dificultades que he conseguido en esta modalidad. Tengo previsto viajes para este verano por toda Europa para subirme por todas las paredes que pueda.

Si pudiera elegir cualquier pared del mundo para disfrutar de un plan de este tipo, ¿cuál sería?

A día de hoy, elegiría una zona fresquita. La montaña que más me gustaría escalar este verano, como actividad integral, es subir al Naranjo de Bulnes. El año pasado intenté, en escalada libre, una de las vías más difíciles y con bastante historia del mundo, que se llama Orbayu. El Naranjo de Bulnes es uno de lo objetivos de este verano, y a dos mil metros de altura se está fresquito. Es un reto bastante ambicioso para poder motivarnos día a día, entrenar y poder realizarlo con éxito.

¿Cuáles son los secretos de Javi Cano para llevar tanto tiempo al máximo nivel?

Básicamente haber empezado desde pequeño, porque eso también suma, y entender el deporte como un modo de vida. Entrenar y dedicarme a esto sin que me suponga un esfuerzo. Para mi el sacrificio muchas veces es no dedicarle tiempo al deporte, es estar parado o tener que hacer otras cosas. Para mi, la escalada es un escape a todo y hace que no sea un esfuerzo. La búsqueda continua de retos y esa motivación hace que todo lo demás funcione.

¿Es importante también el apoyo privado e institucional? ¿Cómo valora su primer año como patrocinado por la FJyD?

El apoyo es fundamental. Para gente humilde, como es mi caso, que los recursos nos los ganamos trabajando y con colaboraciones, el estar patrocinado por la Fundación Jóvenes y Deporte, es una tranquilidad. Contar con esos recursos nos permite mejorar a nivel personal y el rendimiento deportivo. El deporte es algo muy especial e importante para el ser humano, para todo lo vinculado con la salud, y creo que todos los que nos dedicamos al deporte, le damos visibilidad y hacemos que sea algo cercano para todas las personas. Yo estoy muy satisfecho de poder formar parte del patrocinio de la Fundación Jóvenes y Deporte. Le voy a sacar el máximo rendimiento a cada euro del patrocinio.

¿Ha conseguido los objetivos marcados en los primeros seis meses del año?

A principios de año, lo objetivos eran participar en la Copa de España de Boulder, sin ninguna pretensión concreta, ya que mis objetivos principales, van más enfocados de cara a la segunda parte del año, donde están las pruebas de dificultad. Creo que ha sido una primera parte del año bastante buena, aunque he tenido que hacer muchas cosas, y eso me ha limitado. Vamos a decir que los objetivos no se han cumplido al 100%, pero las sensaciones han sido muy buenas de cara a lo que resta de año.

¿Qué desafíos le esperan hasta finales de 2023?

Para esta segunda parte del año son la participación en la Copa de Europa de escalada deportiva, campeonatos y Copas de España, también en esta modalidad. Y a final de año, participación en los mundiales y en pruebas internacionales de dry-tooling, que es una modalidad que hemos empezado a practicar hace un par de años, y que está dando grandes resultados para el colectivo de escaladores de Extremadura.

¿Cómo hace uno para dividir su tiempo entre la faceta de deportista de élite, entrenador de máximo nivel, gestor de una instalación deportiva…?

Dividir el tiempo entre ambas facetas es complicado, es una de las cuestiones que más me cuesta. Para centrarme en el Javi deportista, es casi obligatorio dedicar al menos 2 horas diarias a esa faceta, y en ocasiones 5 o 6. Pero todos los días, un mínimo de tiempo, debo dedicarle a este ámbito de mi vida, que no se puede descuidar, y que al final hace que tanto el rol como entrenador como el de gestor de rocódromo, también se vean beneficiados. El que yo me vea fuerte, me sienta competente y pueda ofrecer esa experiencia y esos recursos a otros jóvenes escaladores, creo que es algo para valorar. Todo el tiempo que le dedico al Javi deportista, me ayuda a que cuando desarrollo la faceta de Javi entrenador o de gestor, me sientamás capacitado para plantear retos, para formar y que sirva de ejemplo.

¿Cuál es el secreto para que Extremadura sea cuna de escaladores y escaladoras sin tener grandes cimas?

Creo que es muy importante el trabajo que se hace desde la federación y las estrategias que se siguen dentro de nuestras posibilidades. El que haya un buen equipo humano y esté concienciado de que las cosas son posibles a base de trabajo, hace que tengamos una gran cantidad de deportistas que estén a gran nivel. Para mi el poder del grupo es fundamental para formar a deportistas de alto nivel, porque hace que estés alerta y que haya de forma continua una sensación de mejora. Esa es una de las claves de Extremadura, que tenemos un equipo grande, sólido, y eso hace que todo se retroalimente. También que los niños y niñas que se unen alequipo ya tengan unos referentes de alto nivel y tengan un reflejo de lo que es un equipo competente. A día de hoy, es lo que intentamos mantener, y hacer que siga creciendo, y también gracias al proyecto de residencia de alto rendimiento y la creación del nuevo rocódromo en Cáceres. Todo eso hace que Extremadura sea un referente a nivel nacional y creo que en futuro aun lo seremos mas, ya que se están haciendo las cosas bien.