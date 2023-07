Adiós al '9' titular del Cacereño durante las dos últimas temporadas. Ha sido el propio Rubén Solano el que ha comunicado a través de sus redes sociales que ha sido el propio club verde el quele ha dicho no cuenta con él para la próxima campaña. "Quiero dar las gracias a todos esos aficionados del Cacereño y a todas sus peñas, me habéis hecho sentir especial en el Príncipe Felipe", escribe. "Agradecer a Cáceres y a su gente todo el cariño que he recibido durante estos dos años. Mil gracias a todos los amigos que he hecho allí y que llevaré siempre", añade, deseando "mucha suerte" al club, que a media tarde de este jueves no había comunicado aún nada al respecto.

Solano llegó en verano de 2021 y se hizo rápidamente con el puesto, totalizando entre todas las competiciones 72 partidos (48 como titular) y 16 goles (ocho en cada una de las dos temporadas).