El Cacereño, inscrito en Segunda Federación tras solventarse un problema identificativo

Problema solucionado. El Cacereño ha sido inscrito en la próxima liga en el grupo V de Segunda Federación. Flecos burocráticos y alguna que otra confusión habían creado algo de inquietud en la entidad verde, pero finalmente la documentación está en regla y ha recibido el visto bueno federativo.

No es oficial, pero este diario ha contrastado que la Federación Española de Fútbol ha dado el sí definitivo al CPC esta misma tarde al envío de una documentación concreta que ha acabado con la última duda al respecto.

Fuentes del club habían informado que un defecto en la documentación que contenía la plataforma federativa donde se tramitan las inscripciones había creado este problema puntual. «No hemos estado preocupados», dicen en el Cacereño. En concreto, la sociedad anónima verde ha tenido que acreditar que Carlos Ordóñez es el presidente, ya que por extrañas razones no figuraba como tal en la documentación.¡

El equipo

Mientras tanto, se sigue con la confección de la plantilla en la entidad. El director deportivo, Francis Bordallo, y el entrenador, Julio Cobos, tienen claro qué futbolistas quieren y las ofertas están hechas. En principio, desde el Cacereño se asegura que pueden faltar por llegar dos sub-23 y al menos un jugador 'senior'. Lo que parece claro es que aún resta la contratación de un punta, que no será David Grande, con el que no se cuenta, aunque el club no lo ha comunicado oficialmente.

En el capítulo social, se está muy satisfecho de que los abonados del club ronden la cifra de 1.400, una estadística que no se podía esperar a estas alturas y que es la mejor, de largo, de los últimos años.