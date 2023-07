El baloncestista Nikola Mirotic, a quien el Barcelona rescindió esta semana su contrato, ha renunciado a continuar su carrera en Serbia. El ala-pívot, nacido en Podgorica (Montenegro), había venido recibiendo amenazas por parte de los aficionados serbios del KK Partizan, equipo dirigido por Zeljko Obradovic.

Mirotic, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, ha admitido que el creciente acoso al que estaba viéndose sometido le obliga a tomar otro rumbo: "Me llegaron amenazas e insultos que me sorprendieron mucho y me hicieron daño. No quiero ser una persona que dividida a la gente".

Todavía hay quien en Serbia insiste en recordar a Mirotic, no sólo su origen montenegrino (Montenegro se independizó de Serbia en 2006), sino también un episodio que el ex jugador del Barça y el Real Madrid trató como un malentendido. En el Europeo de 2015, y vistiendo Mirotic la camiseta de la selección española en un encuentro frente a Italia, un hincha trató de impedirle el paso a los vestuarios con una bandera de Serbia. Mirotic siempre explicó que no sabía qué era aquella tela, pero ésta acabó desgarrándola. "Romper la bandera de Serbia es un acto inaceptable, sea quien sea quién lo haga y en qué situación actúe", clamó entonces la Federación Serbia de baloncesto.

En cualquier caso, Mirotic, que también había sido tentado para continuar su carrera en el Estrella Roja, deja claro que las amenazas sólo han llegado por parte de aficionados del Partizan. "Por el bien de la verdad, tengo que mencionar que ninguna amenaza ha venido por parte del Estrella Roja y que siempre he tenido buena comunicación con ellos, llena de respeto".

"Además, quiero señalar que mi deseo de jugar en un equipo en Serbia no estaba condicionado ni por ofertas económicas, ni por los colores de ningún club. Quería jugar en el país que amo, pero las cosas simplemente no fueron en esa dirección. Me gustaría agradecer al Partizan por su confianza y su deseo de formar parte del equipo, pero aún así decidí que lo mejor para mi familia y para mí es continuar mi carrera en uno de los equipos europeos fuera de Serbia", prosigue Mirotic, dolido también por las continuaciones informaciones que especulan con su futuro.

El Barcelona hizo oficial la rescisión de contrato de Mirotic el pasado 20 de julio, argumentando su decisión en el plan de viabilidad que debe permitir a la entidad resolver sus problemas con el 'fair play' financiero de LaLiga de fútbol.