Paula Josemaría y Ari Sánchez tiran de ranking para meterse en la final de Madrid

De menos a más y demostrando por qué son las actuales número uno del pádel mundial, por qué son la paraje a batir en este momento. Paula Josemaría y Ariana Sánchez ganaron este sábado su semifinal y este domingo estarán en la final del Madrid Premier Pádel, segundo de estos torneos impulsados el año pasado por la Federación Internacional de Pádel que tiene categoría femenina. El primero fue Italia, en cuya final cayeron la extremeña y la catalana el pasado domingo. En esta ocasión tendrán enfrente, a partir de las 17.00 horas, a Beatriz González y Delfina Brea, con quien este año tienen un balance de dos victorias (ambas en finales) y dos derrotas (en semifinales).

Paula y Ari superaron este sábado 6-3 y 6-2 a las gemelas Mapi y Majo Sánchez Alayeto. No entraron bien Josemaría y Sánchez a la pista central de la Caja Mágica. Su juego no era fluido aunque a pesar de eso y de cometer muchos errores no forzados, conseguían al menos retener su servicio. Así llegaron hasta el 3-3, cuando en las cabezas de las número uno algo hizo click y todo cambió. Desde ese momento fueron un ciclón y prácticamente anularon a las gemelas, que no volvieron a ganar ni un juego más en esta primera manga (6-3).

En la segunda el vendaval continuó y aunque las Sánchez Alayeto fueron capaces en algunos momentos de contrarrestar el juego de las número uno (que cada vez que servía se apuntaban su juego en blanco), poco pudieron hacer para frenar a una Paula Josemaría y una Ari Sánchez dispuesta a apuntarse en la Caja de Madrid el primer Premier Padel para su palmarés. Para ello deberán superar este domingo a Bea González y Delfi Brea, dos jugadores muy en forma que en semis superaron a Gemma Triay y Marta Ortega (6-2 y 6-2), la dupla número dos.