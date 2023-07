El difícil reto del epílogo competitivo de Javi Cienfuegos

«Sabemos que es difícil y complicado conseguirlo. Vamos a ver si lo podemos organizar bien y despedirme en condiciones. Tendremos que aprovechar sábados y domingos para entrenar». Javier Cienfuegos Pinilla (Montijo, 15 de julio de 1990) va a pelear su meta, como ha hecho durante toda su carrera para terminar de la mejor manera una de las trayectorias individuales más brillantes de la historia del deporte extremeño. El objetivo es, fundamentalmente, estar en los Juegos de París 2024, pero no lo tendrá fácil: sus problemas de espalda y su ocupación como alcalde de Montijo desde las elecciones de mayo dictarán sentencia en un lanzador que lleva ganando campeonatos de España, ininterrumpidamente, desde el 2009 y que ha participado en tres citas olímpicas.

«Están los Juegos, pero también el Europeo de Roma y la Copa de Europa de invierno, que es a priori la más sencilla de todas. Voy a ver si puedo hacer ese ‘triplete’», ha apuntado a este diario el martillista extremeño. Nada le ha parado desde esa obstinación competitiva que le ha caracterizado. Nada quiere que le pare ahora para poner el broche de oro a su carrera.

Problemas previsibles

«A ver cómo se plantea. Por intentarlo que no quede. Sé que va a ser difícil, que la espalda está ahí, que cuando apriete un poco sé me va a dar problemas, pero voy a pelearlo», recalca. «Lamentable hemos tenido que renunciar a participar en el Campeonato de España de esta temporada. Antonio Fuentes, Carlos Burón y yo decidimos forzar de cara a la Copa de Europa de Nacioines y no pudimos asistir por la lesión", ha escrito hace días el montijano en sus cuentas en redes sociales.

El trabajo con sus entrenadores va a ser importante, desde luego, pero en cuanto a mentalidad no habrá problemas. Por ganas y trabajo no va a ser, insiste. “Si me tengo que ir antes de los Juegos porque la espalda no me permite estar en París, me iré también contento y satisfecho. Creo que lo he dado todo. Soy el más crítico conmigo mismo y sé perfectamente cuándo lo he hecho bien y cuándo lo he hecho mal, pero el trabajo diario, el tesón y el respeto a mis compañeros, mis entrenadores y los objetivos marcados ha sido del cien por cien», resalta el martillista montijano.

«Obviamente la vida de un deportista tiene sus más y sus menos, pero lo he llevado bien. He estado siempre intentando hacer lo mejor posible todo, como ha estado haciendo mi familia y mis amigos, para que entrenara al cien por cien y tuviera todas las oportunidades. Me iré con toda la pena del mundo, y ellos también, ya que llevo más de media vida lanzando. Me iré contento también si no voy a los Juegos. Todo tiene su principio y su final. Es cierto que me gustaría seguir lanzando, pero me da mucho miedo mi espalda porque lo que me hace el daño es la rotación en sí, con lo cual lanzar sin rotar la columna es complicado», se sincera.

«Me tendré que buscar otro deporte después», bromea el lanzador extremeño. Javier Cienfuegos, genio y figura, desdramatiza, desde luego.