El Cacereño sube el ritmo

Son días de pretemporada en el Cacereño, días de llenar los depósitos en el apartado físico para un largo curso que arrancará en poco más de un mes, días de duras jornadas de entrenamiento, algunas de ellos con sesiones dobles. Días, en definitiva, de mucha carga de trabajo. «Estamos ahora con un volumen progresivo, pero alto», explica Alberto Muñoz, preparador físico del decano extremeño. Poco a poco, semana tras semana, ese volumen físico irá bajando a la vez que aumentará el de los conceptos tácticos, que poco a poco ya va introduciendo el entrenador, Julio Cobos, siempre fiel a su estilo de juego.

Ha cumplido ya el Cacereño su primera semana de entrenamientos y el sentir general es de satisfacción. Así lo expresa al menos Alberto Muñoz, quizás el que más manda estos días en esos entrenos. «La idea es que poco a poco fuesen adaptándose al ritmo que queremos que vayan cogiendo en cuanto a entrenamientos y competición y, la verdad, estamos muy contentos».

El preparador físico, que cumple la que es su quinta temporada en el Cacereño, se declara sorprendido por la gran predisposición al trabajo que está encontrando en los jugadores verdes, la gran mayoría nuevos en la entidad. Repiten del curso pasado cuatro, Iván Fernández, Karim Telles y Clausí, y dos ya conocían el club de tiempos pasados, Jorge Barba y Fran Viñuela. «Están todos apretando mucho, estamos contentos por cómo van las cosas».

Amistoso en una semana

Para ver al Cacereño en acción aún habrá que esperar más de una semana. No será hasta el miércoles 2 de agosto cuando los chicos de Julio Cobos jueguen su primer amistoso. Será contra el Campanario. Tras ese están programados otros cinco bolos de preparación: día 5 contra el Santa Amalia, el 9 ante el Coria, el 12 frente al Mérida en el estreno en el Príncipe Felipe, el 16 ante Montijo y el 19 con el Badajoz, este también en el estadio verde.

Ha habido en estos primeros días de entrenamiento algunos problemas físicos, nada extraño, dice Muñoz. «Es lo normal con lo que vienen todos cada verano». Y vuelve a declararse sorprendido por el ritmo de entrenamiento y la calidad que ya están exhibiendo algunos futbolistas. «Hemos vuelto a ver a Barba después de un año sin él y, aunque al principio tenía un problema en el hombro, ya ha vuelto a entrar en los entrenamientos y me está volviendo a sorprender esa calidad que tiene, que aunque ya la conocía, me lo he encontrado en un estado de forma muy bueno».

Habla el preparador físico también de la «contundencia y la concentración» de Ismael (Aizpiri), de la «calidad» de Diego Díaz, de lo «espectacular» que ha vuelto Iván Fernández, de delanteros, Lolo Pla y Tellechea. «En general está todo el mundo muy bien. El equipo, en cuanto a calidad, tiene muy buena pinta. Y en lo que a trabajo se refiere, también. Están poniendo todo de su parte para que esto vaya mejor cada día». En el horizonte está el estreno ante Navalcarnero el 3 de septiembre, en el que todos querrán estar en el césped.