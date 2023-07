Beneit y Prada, muy seguros de brillar en Mérida

El Mérida ha comenzado a presentar a sus nuevos fichajes, siendo los primeros Raúl Beneit y Raúl Prada. En el caso del primero, el director deportivo, David Rocha, lo definía como un «todocampista», pues «puede jugar en muchas posiciones tanto en el centro del campo como en banda». Escorado en el costado fue donde más participó la temporada pasada en las filas del Unionistas. A pesar de lo cual, «mi posición natural es más centrado», reconocía el futbolista.

Rocha añadía que este tipo de jugador es muy importante para los entrenadores porque «da muchas alternativas y soluciones». Contaba que en la pasada campaña fue a verlo frente al Deportivo y no jugó ni un solo minuto «pero estuvo calentando y animando a sus compañeros durante 45 minutos y para nosotros también es muy importante que anteponga el grupo a lo individual».

El propio Beneit se mostraba «muy agradecido e ilusionado por la oportunidad». Reconocía que «me llevé muy buena impresión del club tanto cuando vine como cuando fueron a Salamanca», pero lo que le hizo elegir el proyecto emeritense es que «el club está haciendo campañas muy buenas y cuando tanto el director deportivo como el entrenador muestran bastante interés, eso es de valorar», además de lo bien que le había hablado Acosta de la entidad, con quien coincidió en la cantera del Cádiz. Con respecto al objetivo de la temporada, «el club quiere ir creciendo poco a poco, por lo que el objetivo primordial es la salvación y, a partir de ahí, estar lo más arriba posible».

LA POLIVALENCIA DE PRADA

Por su parte, Raúl Prada es el lateral izquierdo sub-23 que se va a jugar la titularidad junto a LluisLlácer con quien «me llevo muy bien y va a haber una competencia sana. La posición la tenemos bien cubierta». Rocha explicaba que «en diciembre tuvimos acercamientos, pero tenía contrato con el Zamora y estaba peleando por el playoff», el propio jugador lo corroboraba afirmando que «yo respetaba a mi club». Pese a su juventud y que viene de una categoría inferior, «tiene mucha experiencia pues prácticamente ha sido titular siempre tanto en Formentera como en Zamora». En su último club también tuvo que jugar de central, pero «mi posición natural es la de lateral/carrilero, aunque por lesiones he jugado de central e incluso de extremo o en el centro del campo». Prada explicaba que no quería que le sorprendiese el salto de categoría y «me he estado preparando», entiende que esta es una gran oportunidad y, aunque tenía ofertas de Segunda y Primera Federación, Mérida «es un buen sitio para crecer para mí».

MÁS ASUNTOS

El acto también sirvió para que el director deportivo repasara la actualidad de la plantilla. Del caso Akito, Rocha explicó que el problema es que el visado le había caducado al futbolista a final de temporada. «Hemos decidido tenerlo un par de semanas más, para que no haya problemas. Se iba a presentar el primer día, podía haber entrado en España, pero podíamos tener problemas, por si consideraban que quería abandonar su país de manera ilegal, así que el papel que hacía falta ya está y ya todo depende de la embajada de Japón». El deseo es que «esté aquí la semana que viene porque agosto es un mes complicado para las cuestiones burocráticas». De todas formas, Rocha se mostraba tranquilo en el sentido en el que «no va a ser como el año pasado», en el que el futbolista llegó con la competición ya iniciada.

Otra cuestión que preocupa en el entorno son los lesionados. «La mayoría son molestias típicas de pretemporada». En la portería, tras la operación de Juan Palomares, «estamos mirando el mercado como siempre. No sabemos si va a llegar al primer partido de liga, en principio no haremos nada, aunque todo depende de la evolución que lleve».

El caso que más preocupa es el de Elejalde, pues todavía no se sabe si la lesión es de pubis o es una hernia inguinal. «Si es una hernia, en el peor de los casos, se opera y en tres semanas está disponible. Si es pubis, aquí hay malas experiencias. Vamos a ser prudentes, él se encuentra bien, no como Llacer el año pasado», cabe recordar que el lateral se perdió toda la temporada. Rocha explicaba que «antes de ponerlo a entrenar tenemos que tener la certeza de lo que tiene».