Manolo Flores, medio siglo de lealtad en el Palau

«Cuando uno ama una cosa y disfruta con ella y es su vida, nunca sabes cuándo decir hasta aquí». Ese momento ha llegado y el extremeño Manolo Flores se desvincula contractualmente con naturalidad del Barcelona, equipo de su vida, en el que ha hecho (y vivido) de todo. Toca repasar esas cinco intensas décadas en el Palau Blaugrana.

El fichaje

Nació en Mérida, se crio en el barrio de Almeda (Cornellà) jugó en el Hospi y después en el entonces Español, que le ganó la partida al Barça, que también le quiso fichar. «Mi padre era perico y en aquella época los padres mandaban». Pronto subió al primer equipo y participó con éxito en la fase de ascenso en Zaragoza. La insistencia del Barça hizo que el progenitor cediera. Era la época en que se negociaba el traspaso de Marcial al Camp Nou por 17 millones. «Según me dijeron, el Barça pagó 600.000 pesetas más por mi fichaje». Llegaba al Palau un aguerrido alero de 1,93 con buen tiro y trabajo infatigable. Pasó de cobrar 40.000 pesetas a, «más o menos», 400.000. Todo apalabrado. Tuvo que esperar siete años a firmar su primer contrato.

14 años en el equipo

Vistió 14 temporadas la camiseta del Barça con dos Ligas y seis Copas. Su primer entrenador fue Xabier Añua, le siguieron el estadounidense Willy Ernst, Vicente Sanjuán, Eduard Portela, los serbios Ranko Zeravica y Todor Lazic, Eduard Kucharski y Antoni Serra. Eran años de hegemonía blanca hasta la llegada del trío Solozábal-Epi-Sibilio. El límite de 10 jugadores por equipo en la nueva Liga ACB le afectó porque Serra eligió a Ansa, más joven. «Pude ir a Zaragoza y al Cotonificio. Ya tenía 33 años y entonces nadie llegaba a los 35 como ahora». Pero aceptó la propuesta de jugar un año solo en Europa y ser a la vez ayudante de Serra.

Ginebra y Grenoble

Se quedó aprovechando que años antes se había sacado el título de entrenador. Fue la temporada de la desgraciada final de Ginebra ante el Banco di Roma en 1984. «Si ganamos me retiro levantando la Copa de Europa», pensaba. No fue así en un partido en el que no jugó. «Serra tenía un defecto: jugaban cinco y nadie más». Unos meses más tarde, el Barça perdió por 36 puntos en campo del Coto y el técnico presentó su dimisión y le tocó coger el equipo. Debía dirigir a quienes cuatro meses antes eran sus compañeros. Y no pudo ir mejor. El Barça logró su primer título europeo en 1985: la Recopa de Grenoble ante el Zalgiris de Sabonis. «Es el mejor recuerdo que tengo». Dos meses más tarde se ganó en el Palau el Mundial de clubs.

Llega Aíto

No le dieron continuidad esos dos títulos como primer entrenador. «Podía haber apretado para quedarme, pero el club había fichado a Aíto a mitad de temporada, como me confesó años después Gaspart». Volvió a ser segundo. «Yo tenía mejor currículo que Aíto», recuerda con humor. Segundo de Serra, ahora de Aíto y años más tarde lo fue de Bozidar Maljkovic y de Svetislav Pesic. Y así vivió en primera persona muchas de las convulsiones que se han producido en el Palau.

La crisis de Maljkovic

«Yo estuve en medio del follón, tenía y tengo muy buena relación con Maljkovic». Aíto le dijo que cogiera el equipo tras su enfrentamiento con el técnico serbio a finales de 1991. «Pensé que tenía que hablar primero con Maljkovic. No quería que pensara que le estaba apuñalando». La respuesta del serbio fue directa, como siempre: «Mejor tú que otro». Fue hasta final de temporada. Tras un exitoso año en el vinculado de Cornellà, Flores se alejó unos años del Palau con su triunfal etapa en Cáceres (1993-97, incluyendo un subcampeonato en la Copa del Rey y una semifinal de la Copa Korac), su paso por Murcia y un regreso a Cáceres breve y mucho menos positivo (2000). De nuevo en casa, cogió el Barça B la temporada de la Euroliga de 2003 con Pesic y Joan Montes de ayudante.

«El año siguiente, Alemany me dijo que Montes ya no aguantaba con Pesic. Y volví a ser segundo». Pero estalló otra vez el Palau cuando Joan Laporta nombró a Valero Rivera responsable de secciones. «A Pesic no le convencía nada, y yo como siempre estaba en medio. Soy íntimo amigo de Valero y amigo de Pesic». El serbio dimitió, Valero se fue, Montes cogió el equipo y Laporta nombró a Flores gerente. Por poco tiempo. El técnico dimitió con un equipo roto y Flores regresó al banquillo. Por tercera vez.

El ‘consell’ del Palau

Con la llegada de Zoran Savic, secretario técnico, y Dusko Ivanovic, entrenador, Flores estrenó trabajo: el scouting internacional. Y Sandro Rosell le propuso hace 14 años presidir el nuevo Consell del Palau para coordinar a los grupos de animación, que ha mantenido hasta ahora junto a la función de asesor técnico. Aún debió afrontar otra movida en 2017 . «Me llamó Albert Soler para una reestructuración con Juan Llaneza y Nacho Rodríguez. Fichamos a Sito Alonso». No salió bien y regresó Pesic al banquillo. «A las dos semanas jugamos la Copa de 2018 y la ganamos. Viajé con el equipo, él me lo pidió».

Epi, «como un hermano»

A la hora de hablar de jugadores extranjeros, Flores cita en primer lugar a su compañero Bob Guyette en la segunda mitad de los 70. O a la pareja Otis Howard-Mike Davis. «Me ayudaron a ganar la Recopa». También recuerda, cómo no, a Audie Norris. «Un espectáculo, tuvimos mucha paciencia con él, cada año lo operaban un par de veces». Entre los españoles, Epi y Navarro. «Ahí tengo mi corazoncito. El más grande fue Epi, es como un hermano para mí, marcó una época. Como Juan Carlos. A Pau Gasol lo disfrutamos poco».

De los rivales a quien defendió destaca a dos mitos, uno del baloncesto yugoslavo y otro del Madrid. «Díaz Miguel me sacó un día a marcar a Dragan Kikanovic y me dijo que lo había defendido muy bien. Miré la estadística y vi que nos había metido 27 puntos». Y entonces no había triples. «Pero con quien más me enfrenté fue con Wayne Brabender. Saltaban chispas. Pero lo que la gente no sabe es que yo me quedaba a dormir en su casa cuando jugábamos en Madrid y él en la mía en Barcelona. Teníamos mucha amistad y luego entrené a su hijo David en Cáceres».