Noche accidentada para Marcelo, el lateral izquierdo ex del Real Madrid y ahora en las filas del Fluminense brasileño. El zaguero lesionó de manera involuntaria pero terrible a un rival durante el encuentro ante Argentinos Júniors en una entrada escalofriante, y vio la tarjeta roja deshecho en lágrimas, consciente de la lesión de su oponente.

Corría el minuto 52 del encuentro correspondiente a la Copa Libertadores cuando en un balón disputado con Luciano Sánchez, Marcelo pisó de manera involuntaria al argentino en su rodilla doblando la pierna del adversario en unas imágenes que provocan escalofríos.

Cabe destacar que no existió mala intención en la acción del legendario lateral zurdo, quien se dio cuenta rápidamente de la gravedad de la lesión de Luciano. VAR mediante, Marcelo vio la cartulina roja deshecho en lágrimas.

Tras el partido, Marcelo escribió un mensaje en sus redes sociales para pedir perdón públicamente: "Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. ¡Toda la fuerza del mundo!", compartió el ex del Real Madrid con sus más de 64,5 millones de seguidores en Instagram.

También el Fluminense se solidarizó con el jugador argentino con un sentido mensaje en redes.

Argentinos Júniors se hizo eco del mensaje respondiendo al exmadridista con agradecimiento por sus disculpas. El parte médico de Luciano Sánchez habla de una fuerte luxación en su rodilla izquierda.

El encuentro acabó con empate a un tanto.