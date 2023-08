Mariana Bulaba Muadi (República Democrática del Congo, 4 de diciembre de 1999) completa el juego interior y la propia plantilla del Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura. De 1,87 de estatura, esta pívot llega procedente del Ingeniería Solar Energy Costa de Almería, de Liga Femenina 2. Jugadora interior con gran capacidad reboteadora y anotadora cerca del aro, año pasado fue de las jugadoras más destacadas de un equipo que subió a la Liga Femenina Challenge (aunque acabaría renunciando a la plaza) con promedios de 15 puntos y 10 rebotes en la fase de ascenso. Son números muy parecidos a los que alcanzó en el global de la temporada: 14.1 puntos y 8.9 rebotes. Es internacional por su país, con el que ha disputado el Afrobasket 2023 con su selección.

En declaraciones distribuidas por el club, Muadi comenta que decidió firmar con Al-Qázeres porque “es un club al que he seguido mientras jugaba en Almería y, cuando mi agente me habló del proyecto, me sedujo de inmediato a pesar de las ofertas que he recibido desde Francia. Mi agente me aconsejó seguir progresando a un alto nivel aquí en España, especialmente en un buen club que tiene muchas ambiciones, como es el Al-Qázeres".

"En cuanto a lo que puedo aportar al equipo, creo que debo dar lo mejor de mí para ayudar al equipo a cumplir con las metas establecidas, y también compartir mi experiencia con mis compañeras dentro y fuera del campo", concluye la jugadora.

Jesús Sánchez contará para la temporada con Sira Hisado, Mabel Galiana, Celia García, Laura Chahrour, Josephine Filipe, Lucía Fontela, Gedna Capel, Carmen Suárez, Bre’Amber Scott, Stephanie Martínez y Mariana Muadi.