El Mérida va recuperando efectivos

El Mérida continúa presentando los nuevos fichajes de la temporada y en esta ocasión les tocó el turno a Álex Escardo y a José Elo. Sin embargo, además de los agradecimientos y buenas intenciones que se suelen escuchar en este tipo de actos, las comparecencias están sirviendo, básicamente, para que el director deportivo, David Rocha, explique la actualidad de la plantilla.

Lo que más está preocupando durante la pretemporada están siendo la escasez de efectivos. En este sentido, en el caso del regreso de Akito desde su Japón natal, Rocha explicaba que «la documentación que dependía de nosotros ya está toda la lista. Estamos a la espera de que la embajada española en Tokio le dé cita para sellarle el pasaporte y poder viajar».

Pero a día de hoy, no hay fecha para que eso suceda: «esperemos que el mes de agosto allí no sea tan vacacional como aquí y que la administración japonesa funcione bien y lo haga lo antes posible. Mientras tanto, el futbolista «sigue entrenando allí con la supervisión de los preparadores físicos».

PROBLEMAS FÍSICOS

Con respecto a los lesionados, Diego Parras «está bien» ya que en el entrenamiento de este jueves «estaba haciendo carrera con el equipo y poco a poco estará con el grupo». A Juan Palomares le han quitado los puntos «y somos optimistas, aunque no sé si llegará para la primera jornada». Álvaro Juan «se está incorporando a hacer trabajo».Mientras, sobre Iñaki Elegalde explicaba que este jueves «tenemos respuesta del doctor para ver finalmente qué hacemos».

Ante esta circunstancia, «como arriba tenemos un poco de déficit», Rocha indicaba que el entrenador, Rai Rosa, le ha pedido que, de las dos operaciones que tienen pendientes, «se haga antes la del delantero». En este sentido, el director deportivo reconocía que el canterano del Tenerife Jorge Padilla, «nos gusta y estamos hablando con el club para ver si lo podemos sacar cedido». El futbolista «quiere venir», pero también depende de los movimientos que haga su club. Por eso «tenemos otras opciones abiertas».

LOS HORARIOS

Por otro lado, también aseguró que habrá cambio de hora de la primera jornada liguera en casa ante el Linares para no coincidir con la representación de una de las obras del Festival de Teatro Clásico. Será de nuevo la Federación Española quien lo marque. Al club le da igual adelantar el horario el sábado a las 19.30 horas o jugar el domingo por la tarde, pero quiere evitar que sea el domingo a las 12.00. por las altas temperaturas que podrían producirse.

Con respecto a los protagonistas del acto de presentación, los dos jugaron el miércoles toda la segunda parte del debut del cuadro de Rai en el Romano José Fouto ante el Betis Deportivo (2-2). Escardó lo hizo con un protagonismo especial, pues fue quien consiguió el gol del empate y el que cambió la cara de su equipo tras una primera mitad plomiza. «Dejó detalles de lo que es», indicaba Rocha, quien lo definía como un jugador «diferente que nos va a dar muchísimo», y esperaba que su paso por el Mérida sea el «reimpulso de su carrera, pues no tenemos ninguna duda de que es un jugador de categoría superior».

Similar era la reflexión que ofrecía el propio futbolista al afirmar que era «la oportunidad más importante de mi carrera, incluso mejor que la de Alcorcón, aunque aquella fuera en Segunda División, porque vengo más maduro y en el punto perfecto de mi carrera para dar un salto más y asentarme en el fútbol profesional».

Con contactos desde marzo con el club emeritense, Escardó reconocía que le ha «impresionado el ambiente del Romano pues no estoy acostumbrado».

Por otro lado, José Elo ha sido uno de los que ha empezado la pretemporada con molestias en el tendón rotuliano de la rodilla, por lo que la semana y media de menos entrenando «todavía se me nota, aunque estoy recuperando el nivel físico para estar como mis compañeros», reconocía el defensa zurdo. Tener el teórico papel de tercer central no le molesta porque «vengo a sumar y a hacerlo lo mejor posible. Yo voy a estar preparado cuando el entrenador me necesite». Se está teniendo que adaptar al cambio de categoría, pero también «a entrenar y jugar en césped natural porque la temporada pasada en Navalcarnero era artificial».