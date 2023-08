Decepción en el Cacereño Femenino con Edna por las formas en su marcha

“Llegó hace dos años del Málaga, un equipo que acababa de descender y en el que ni tan siquiera era titular. Y es aquí donde la hemos hecho crecer como futbolista». La decepción es máxima en el Cacereño Femenino por las formas en que Edna Imade ha gestionado su salida del club verde hacia el Granada, un recién ascendido a Liga F que ya ha anunciado su fichaje. La jugadora, con contrato en vigor, negoció con la entidad andaluza a espaldas del club cacereño, que ya ha puesto el caso en manos de sus abogados para que lo ponga en conocimiento de la Federación Española de Fútbol por si hubiera alguna ilegalidad. Edna no regresará a Cáceres, pero sí podría haber sanciones disciplinarias por haber negociado antes de tiempo con otro club cuando aún tenía contrato en vigor.

«No ha respetado el escudo», repiten desde el Cacereño Femenino, que ya tiene muy avanzada la incorporación de su sustituta, una futbolista japonesa de un equipo de la zona media-alta de la Primera División nipona a la que podrían anunciar en breve si las negociaciones no se tuercen. El conjunto verde iniciará este lunes 7 de agosto la pretemporada de una campaña que arranca el 10 de septiembre ante el Alba Fundación.

Las negociaciones entre Edna y el Granada, explican fuente del Cacereño Femenino, empezaron hace más de un mes. Incluso llegó a haber, dicen, una reunión por vídeo conferencia entre la jugadora y el entrenador nazarí. Solo cuando ya estaba cerrado el acuerdo el Granada se puso en contacto con el CPC para abonar la cláusula de la futbolista. En el comunicado donde los andaluces anuncian la incorporación de la jugadora hablan de acuerdo con el club verde, que sin embargo niega esto. «Se han limitado a pagar la cláusula».

«Sabíamos que esto podía pasar, sabemos que es una jugadora con proyección. Hay otros equipos que lo han hecho bien, que se pusieron en contacto con el club, aunque al final no se llegó a un acuerdo», cuentan esas mismas fuentes del Cacereño Femenino.

El interés por Edna no es nuevo. La gran primera vuelta que hizo la jugadora en la temporada pasada levantó el interés de muchos clubs y eso, unido a un cambio de representante en enero, creen en el CPC que pudo influir en el bajón de su rendimiento en la segunda parte del curso. «El club entiende ahora el por qué de ese bajón».

«Es el momento de partir»

Este viernes, Edna hacía oficial su marcha del Cacereño, apenas una hora y media antes de que el Granada anunciase su fichaje. «Ha sido una decisión muy dura», dice la jugadora, «decisión que me ha partido el corazón tener que tomar ya que, por desgracia, me separaré de mis compañeras con las que he compartido mi mejores momentos hasta ahora en el mundo del fútbol».

Edna, en su carta de despedida, da las gracias, además de a sus compañeras, al cuerpo técnico, a los directivos y a todos los aficionados que las han apoyado estos últimos años. «Me lo habéis dado todo y no tengo nada que reprochar y espero haber estado a la altura y cumplir vuestras expectativas. Han sido dos años muy importantes para mi desarrollo deportivo y personal, dos años en los que hemos estado muy cerca de alcanzar la gloria de conseguir ese ascenso, pero creo que es el momento de partir y seguir con ese crecimiento», concluye la ya futbolista del Granada Femenino.