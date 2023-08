Iñaki Elejalde, del Mérida, será operado y estará un mes de baja

Nuevo contratiempo para el Mérida. El jugador que ha llegado este verano para ser su punta de lanza, el delantero Iñai Elejalde, será operado el próximo martes de una hernia inguinal y estará de baja aproximadamente un mes, por lo que se perderá el inicio de liga. Así lo ha anunciado el director deportivo del club, David Rocha, y lo ha corroborado el propio jugador en su acto de presentación. «Ha sido una decisión tomada junto con el club», reconocía el futbolista.

«El año pasado tuvo esas molestias, pero terminó sin problemas. Hemos tenido dudas de qué hacer, si dejarlo estar y tenerlo todo el año entre algodones o si solucionar el problema lo antes posible, por eso hemos determinado arreglar el problema. Estará aproximadamente un mes de baja y para que cuando esté disponible, pueda afrontar la temporada con las mejores garantías», explicaba Rocha.

El jugador se mostraba muy agradecido con el club porque «en Algeciras no me hicieron pruebas, aquí sí. Desde el principio me han dado la confianza y la tranquilidad». Con respecto a los plazos de recuperación, Elejalde indicaba que «es mejor operar ahora que hay tiempo, estaré tres o cuatro semanas de baja, pero luego estaré disponible toda la temporada que, al final, es lo idóneo. Si ahora me pierdo un partido o dos es mejor que en otro momento de la temporada». En las dos o tres primeras semanas de recuperación «no puedo hacer mucho físico y a partir de ahí depende de cómo vaya la evolución. Por mis características puedo coger pronto mi nivel porque soy explosivo y rápido, y eso lo tengo siempre».

Más allá de su situación médica, en el acto Rocha destacó los cinco goles que marcó la temporada pasada jugando desde la banda, aunque el futbolista reconocía que donde más cómodo se encuentra es «de delantero, me da igual solo o con un segundo punta», pues se caracteriza por su rapidez y movilidad.

Junto a Elejalde fue presentado Álvaro Juan, quien también está en el dique seco tras unas molestias en la rodilla después del primer partido de pretemporada en Don Álvaro. «La lesión no es nada grave, creo que para la semana que viene entraré con el grupo y creo que no me va a costar llegar al nivel de mis compañeros de cara al inicio liguero», reconocía el extremo derecho, que llega tras marcar cuatro goles en el Talavera el ejercicio pasado. «La insistencia» del propio Rocha y «el proyecto de gente joven y con hambre» es lo que ha hecho que Álvaro se decante por el proyecto emeritense.

El director deportivo afirmaba que «los dos están llamados a ser muy importantes para la temporada y vienen en un buen momento de sus carreras para seguir creciendo en el club».

Nuevo amistoso en casa

En lo meramente deportivo, el equipo de Rai encara este sábado, a partir de las 20.00 horas, el segundo amistoso consecutivo en el Romano José Fouto, en esta ocasión ante un rival del mismo grupo, el Recreativo de Huelva, recién ascendido a la categoría. Para la cita, el entrenador emeritense no recupera a ninguno de los cuatro lesionados: Palomares, Parras, Elejalde y Álvaro Juan. Tampoco estará Akito, que continúa en Japón.

El precio de las entradas es de 3 euros para los abonados y de 7 para el público en general.

Después de los problemas de acceso a la tribuna del estadio del pasado miércoles, la única zona que se va a abrir para ver el partido, el club ha emitido un comunicado de «disculpas» explicando que los problemas son motivados por «la adaptación al nuevo programa de acceso al estadio, cambiado meses atrás, con el que ahora comenzamos a trabajar y estamos seguros que será un paso hacia adelante para todos». Así pues, desde la entidad se recomienda «tanto la adquisición de entradas de manera anticipada, siempre y cuando sea posible, así como la posibilidad de la venta online en admerida.compralaentrada.com».