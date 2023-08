La ‘cara B’ de la pretemporada, con todos esos entrenamientos sudorosos y esos partidos amistosos que se olvidan casi automáticamente, está en la esperanza y la angustia de los futbolistas que quieren seguir realizando su trabajo y simplemente no encuentran equipo. La Asociación de Futbolistas Españoles, su tradicional sindicato, organiza desde hace años lo que llama ‘Sesiones AFE’, algo así como un escaparate para quienes, desde la modestia, buscar un hueco en alguna plantilla. Entrenan y disputan partidos por si suena el teléfono y comparten ilusiones.

Entre sus múltiples historias, difundidas a través de la web de la AFE, resulta inevitable encontrarse a extremeños o jugadores que han pasado por la comunidad dejando cierta huella. Estas son cuatro de ellas.

DIEGO PANTOJA

Especialista en el gol con aire internacional

Diego Gómez Pantoja (Badajoz, 22 de mayo de 1992) espera, como todos, que las sesiones le permitan seguir ejerciendo de ‘nómada’ del fútbol, en Segunda Federación como mínimo, sin descartar apostar por una nueva aventura en el extranjero, como ya ha hecho.

«Siempre jugué de extremo al principio de mi carrera, algo raro al ser muy alto, aunque tenía velocidad. Con 22 o 23 años ya empecé a jugar de delantero centro, aunque por circunstancias también he jugado por un costado en algún equipo. Me gusta ser delantero de referencia, aunque también me gusta caer a las bandas. Soy trabajador, no me canso de luchar por mal que estén las cosas, nunca tiro la toalla. No me arrugo ante nadie, sobre todo me considero luchador por muchos palos que te dé la vida»», cuenta.

Empezó su carrera en el Flecha Negra, donde estuvo 10 años, fichando como juvenil por el Cacereño, llegando a debutar en Segunda B. «Con 14 o 15 años tuve opciones de ir a canteras importantes, pero como era joven la familia no me dejó ir. Hablo de clubes como el Valencia, el Sporting de Gijón…». Con una amplia experiencia en Tercera División, recuerda su paso por el Don Benito, «donde marqué 13 o 14 goles, el equipo en el que empecé a jugar de delantero centro». A continuación, fichó por el gran rival, el Villanovense.

Emprendió entonces distintas aventuras en el extranjero, en categorías menores de Turquía, Alemania, Austria y Portugal ya hasta hizo una prueba en un club de Inglaterra: «he estado en 13 o 14 ciudades viviendo, así que tengo las maletas siempre preparadas».

El último año y medio lo ha pasado en el Jerez, «marcando goles y llegando a disputar dos ‘play off’ de ascenso. Deportivamente me ha ido muy bien en un club histórico de Extremadura».

«Nadie me ha regalado nada en la vida y tengo claro que hay que estudiar», sentencia Pantoja, que ha estudiado Administración y Dirección de Empresas (ADE) y otros cursos relacionados con las finanzas y el marketing. También me gusta la dirección deportiva, la representación o la carrera de entrenador. Hay que estar formado y estudiar porque el fútbol no dura para siempre».

CHIRRI MONJE

Extremo emeritense con ansia de redimirse

Carlos Monje Serrano (Mérida, 6 de junio de 1990), conocido futbolísticamente como ‘Chirri’, se considera «un extremo a la antigua usanza, de los que están pegados a la línea, que buscan el balón, encarar al contrario y sacar el centro. Intento ser bastante vertical, aunque sí que es verdad que por circunstancias algún año he jugado de carrilero, pero donde mejor me desenvuelvo es de extremo pegado a la banda».

Con 33 años le ha tocado vivir el lado amargo del fútbol. «He pasado unos seis meses bastante duros», explica el jugador extremeño. «Me aplicaron un despido improcedente en el último club, L’Hospitalet, y quería volver para reivindicarme. Quiero volver a mostrarme aquí, que vean los equipos que puedo dar mi mejor versión y que puedo jugar a un alto nivel».

Se formó futbolísticamente en la cantera del Deportivo de La Coruña, llegando «a estar convocado con el primer equipo, aunque no llegué a debutar», recuerda. En aquella etapa temprana fue llamado para formar parte de la selección española en sus categorías inferiores. «En la sub-19 coincidí con De Gea, Fran Mérida, Joselu, Aquino… Una generación de jugadores muy buena, con los que jugué un torneo de clasificación para el Campeonato de Europa en Estonia», recuerda.

Clubs como Jumilla, Lucena, Cerceda, Lorca Deportiva, Leioa, Gavá, Sanluqueño y Mérida constituyen la nómina de equipos en los que ha prestado sus servicios: «tuve una etapa muy bonita en Bilbao, en el Leioa, donde estuve muy feliz, y sobre todo en Mérida, donde he estado en mi casa. Estas temporadas han sido como mi etapa de madurez. Cuando estás en el equipo de tu ciudad, en el Mérida, y se consigue un ascenso es algo que siempre vas a recordar».

En el L’Hospitalet, no se ha sentido tan afortunado. «Nunca me había pasado que, faltando cinco días para el cierre del mercado, me presentaran un despido improcedente. Es verdad que esto es fútbol, es una decisión del club, pero afrontarlo se me hizo un poco difícil porque, después de salir del Mérida, había tomado la decisión de irme a Barcelona con mi mujer y mi hija desechando muchas ofertas. Es duro, sobre todo porque fue a mitad de temporada, no podía firmar por otro club por la normativa de haber jugado ocho partidos», lamenta.

No quiere dejarse en el tintero algo que considera muy importante. «Yo ya tengo una edad, soy papá y creo que la gente tiene que conocer las facilidades que te da AFE, sobre todo académicamente, para formarse, porque cuando se acaba el fútbol no sabes lo que te espera. Hace tres o cuatro años me di cuenta y he empezado a formarme académicamente, pero también pienso en todo el tiempo que he tenido muchos años atrás, y que tienen todos los futbolistas, que no he aprovechado», reconoce. Solamente le queda el trabajo de fin de grado para sacarse su título en Higiene Bucodental, algo que quiere compatibilizar con el fútbol.

CARLOS LÓPEZ

Polivalencia y vocación de compartir el balón

Con cuatro ascensos logrados a lo largo de su carrera deportiva, Carlos López Soriano (San Vicente de Alcántara, 17 de agosto de 1996) está catalogado como un mediocampista que apuesta por la organización y el equilibrio, puede adaptarse a diferentes demarcaciones.

«He jugado en todas las posiciones en el centro del campo. De único pivote, en el doble pivote más descolgado, de volante… Me considero un jugador con buen trato de balón, me gusta dar criterio y equilibrio al juego… Y en el aspecto defensivo me considero inteligente y trabajador. No me arrugo, me gusta ser intenso en todo momento. Y por añadir algo más, los últimos años he llegado a jugar de interior o de lateral derecho cuando lo ha necesitado el entrenador», comenta, con Iniesta y Modric como referentes. «A mí me gusta ayudar al equipo, soy un futbolista organizativo», reitera.

«Me encuentro en el momento adecuado, cuando un jugador rinde más. Tienes un punto de experiencia y la madurez suficiente, con el fin de leer correctamente el juego. Pero también eres joven, con mucha ilusión por seguir luchando por lo que te gusta. Por encima de todo, no me pongo límites; todos los días pienso que al siguiente se puede mejorar algo», considera.

Tres de sus ascensos han sido a Segunda B con Zaragoza B, Unionistas de Salamanca y La Nucía) y uno más a Segunda Federación (Calvo Sotelo Puertollano). Sus experiencias en Extremadura han sido en el Arroyo, el Cacereño («no me fue muy bien por la situación del club» y las dos últimas temporadas en el Don Benito.

Ahora se siente en «una etapa en la que no me cierro ninguna puerta, estoy dispuesto a todo. Mi prioridad es seguir en Segunda Federación. Si no es posible, un buen proyecto en la Tercera, en un equipo que luche por el ascenso». «Nunca he dejado los estudios de lado, siempre he hecho diferentes cursos, másteres… Por ejemplo, tengo los dos grados de deporte -medio y superior- y cursos relacionados con el deporte, como quiromasaje, psicología deportiva, marketing…», dice.

AGOSTINHO MASAL ‘NETO’

Un ex-CPC muy veloz en el lateral derecho

El exlateral derecho del Cacereño Agostinho Masal ‘Neto’ (Canchungo, Guinea-Bissau, 11 de agosto de 1994) trabaja a conciencia para adquirir un perfecto estado de forma que le permita afrontar un nuevo reto deportivo en las mejores condiciones.

Recuerda que «jugaba en la calle a todas horas siendo un niño en Guinea-Bissau, hasta que surgió la oportunidad de venir a España. Primero vino mi padre y yo llegué cuando tenía 9 años, mientras que mi madre lo hizo 14 años después».

En categoría alevín comenzó a jugar en Las Norias, un club adscrito al Instituto Municipal de Deportes de El Ejido, en cuyo primero equipo acabaría debutando con el tiempo. «Al ser muy pequeño, mi adaptación a mi nueva vida en España fue buena, pero me costó por el idioma, la cultura… Mi mentalidad siempre ha sido la de disfrutar cuando juego al fútbol. Eso sí, soy competitivo, no me gusta perder. Me di cuenta de que podía competir en el mundo del fútbol, sin olvidar los estudios», explica.

En el Cacereño jugó en Tercera durante tres años «estupendos», señala. Tanto que el Linares, de Segunda B, le reclamó. «El nivel era altísimo, muy exigente. Teníamos un equipo muy competitivo, éramos una familia y esa unión nos permitió acabar campeones del grupo algo muy complicado, porque estaban equipos del nivel de Real Murcia, UCAM, Córdoba…».

Volvió a El Ejido, su última experiencia, «pero estuve seis meses sin jugar antes de volver a la actividad deportiva porque no me convencía nada, por lo que decido ponerme a trabajar en lo que he estudiado». Es graduado en Administración y Dirección de Empresas, además de tener un Máster en Business Intelligence. «Me di de alta como autónomo y abrí una oficina en mi país y otra en El Ejido que está funcionando», indica.

Como futbolista, sostiene que le gusta «estar siempre pegado a la banda, es donde me siento cómodo. Me considero competitivo, rápido y nunca me canso de pelear. También he jugado alguna vez por la izquierda, no tengo ningún problema. Insisto, el fútbol es competir siempre y que nunca me gane el rival, aunque sea más fuerte que yo».