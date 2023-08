El extraño caso de Arda Güler: de "leyenda" del Real Madrid a poder quedarse sin ficha.

Arda Güler se ha convertido en uno de los nombres del verano, pero lo ha hecho más por todo lo enigmático que le rodea que por sus méritos en el césped. Un desconocido futbolista de 18 años cuyo fichaje ha enfrentado a Real Madrid y Barcelona, que aún no ha debutado con los blancos por una misteriosa lesión que se escondió en la pretemporada hasta la vuelta a Madrid del jugador, y que ahora podría pasar por el quirófano y con ello dejar libre su ficha en la primera plantilla madridista hasta el 1 de enero de 2024.

Batalla Real Madrid-Barcelona

Arda saltó a las portadas a principios de julio, cuando Mateo Alemany y Deco viajaron a Estambul para negociar su fichaje. Deco habló primero con el Fenerbahçe y le propuso pagar los casi 18 millones de su cláusula de rescisión a plazos, cosa que convenció al club otomano. Además dejaba abierta la puerta a que el jugador se quedase un año cedido en Turquía, lo cual sonó bien a los dirigentes de 'los canarios'. Después Deco se entrevistó con Arda Güler y su padre y les presentó el proyecto azulgrana. Laporta daba ya por hecho el fichaje del jugador cuando irrumpió el Real Madrid en escena.

Los blancos trataron de llegar a Güler a través de Ozil, pero el exmadridista no tiene ascendencia sobre el futbolista, así que al final Juni Calafat viajó para reunirse con él y su padre, y el Madrid apostó más fuerte económicamente que el Barça por él. Cuando en el Camp Nou ya lo veían vestido de azulgrana, Güler pidió al Fenerbahçe que se sentase a negociar con el Real Madrid. Y al final se cerró un acuerdo con los blancos por 20 millones fijos más diez en variables, oferta notablemente superior a la azulgrana, además de dejar al Fenerbahçe un porcentaje de una futura venta, que rondaría el 20 por ciento.

Arda, un completo desconocido para el público español pese a haber debutado ya con la selección absoluta de Turquía, se convirtió en el fichaje que el Madrid le había 'robado' al Barça. Un jugador de talento descomunal del que apenas se conocía más que un puñado de jugadas que circulan en un vídeo de highlights. Futbolista especial, por su talento y su carácter, se mostró ambicioso en su presentación: "Quiero ser una leyenda del Real Madrid".

Durante la semana de trabajo en Valdebebas dejó la impronta de su calidad en varios lances, lo que disparo el entusiasmo de la afición blanca en las redes sociales. Se esperaba con mucha expectación su debut como jugador blanco, pero "unas molestias" impidieron su estreno en el partido ante el Milan. Tampoco estuvo ante el Manchester United y el mismo día que el Real Madrid caía estrepitosamente ante el Barça (0-3) en Arlington, en el estadio de los Dallas Cowboys, el club informaba que Güler regresaba a Madrid porque lo que inicialmente se creía que era una simple sobrecarga escondía "una lesión en el menisco interno de su rodilla derecha".

Misteriosa lesión y la amenaza del quirófano

Desde el club rápidamente se habló de apostar por un tratamiento conservador para evitar el quirófano, lo que suponía, de inicio dos semanas de reposo absoluto. Fase en la que se encuentra el jugador en estos momentos. En club mantiene un silencio hermético alrededor del jugador y su situación, que en estos momentos no es descartable la operación del otomano. Al ser un jugador aún en crecimiento, ya que tiene 18 años, lo más recomendable sería que guardase reposo casi tres semanas y luego aplicarle un tratamiento con factores de crecimiento, con plasma rico en plaquetas, para luego comenzar su recuperación poco a poco evitando cualquier tipo de riesgos en la rodilla. Eso en el caso de que no se le quiera intervenir, lo que llevaría un plazo de recuperación que rondaría los dos meses. Si finalmente se apuesta por que pase por el quirófano y se someta a una artroscopia, el jugador podría estar de baja más tiempo, rondando los tres meses de ausencia. Algo que en el club no es un problema porque la prioridad es que el futbolista se recupere plenamente de la lesión que sufre en el menisco.

Y mientras eso ocurre, fuentes cercanas al club advierten que el Real Madrid podría usar la opción de no inscribirle hasta el próximo 1 de enero, a la espera de su recuperación. El jugador ya fue inscrito en LaLiga, antes incluso que otros futbolistas como Bellingham o Brahim, pero el club se guarda el comodín de dejar libre su ficha para ocuparla con otro jugador que estime más útil para el equipo en este primer tramo de temporada. El Reglamento de la RFEF advierte en su artículo 133 que “los clubes podrán dar de baja a efectos de cupo la licencia de un profesional aportando un documento respetando las condiciones de contrato. En estos casos se permitirá al futbolista que pueda ser dado de alta en el transcurso de la misma temporada en el mismo equipo que le ha dado de baja, siempre que sea dentro de los períodos habilitados para la categoría en la que milite dicho equipo”.

A día de hoy la plantilla del Real Madrid cuenta con 23 jugadores inscritos, incluido Arda, y quedan dos plazas libres, una que sería para Kylian Mbappé en el hipotético caso de que llegase al final este verano, y otra para quien estime oportuno el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti, que está muy contento con el rendimiento de Nico Paz en la pretemporada. Si tomasen la decisión de no inscribir ahora a Arda, Güler, ya recuperado, podría recuperar su plaza en el equipo el 1 de enero de 2024, al abrirse la ventana del mercado invernal en Liga y hacer lo propio para la segunda parte de la Liga de Campeones. Parece que todo depende de si finalmente el jugador pasa por el quirófano o definitivamente se recupera siguiendo el tratamiento más conservador.