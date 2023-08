David García Zurita, quinto en la final de los 400 metros del Europeo sub-20

David García Zurita ha acabado en quinta posición en la final de los 400 metros lisos del Campeonato de Europa sub-20 que se están disputando en Jerusalén. El deportista del Club Atletismo Badajoz hizo una carrera de más a menos y paró el crono en 47,08, un segundo por encima de su mejor marca (46,08), que consiguió hace dos semanas y media y que le sirvió para proclamarse campeón de España sub-20, una categoría en la que se estrena este año.

El lunes, en la clasificación, García Zurita se metió en la final con un tiempo de 46,17 segundos, una marca que en la final le hubiera servido para colgarse la medalla de bronce. Esta ha sido para el polaco Maksymilian SzWed (46,31), La plata se la ha colgado el británico Charlie Carvell (46,08) y el oro y el título de campéon de Europa sub-20 ha sido para el danés Jónas Gunnleivsson Isaksen (45,86).

El pacense, campeón de Europa sub-18 el pasado año en esa misma distancia y en ese mismo escenario, tendrá una nueva oportunidad de luchar por las medallas, ya que España se ha metido en la final del 4x400 que se disputa este jueves. García Zurita no ha corrido la carrera de clasificación, que fue en la mañana del miércoles.

Oro de España

Mientras, la joven promesa española de la marcha nacional Sofía Santacreu, de 17 años, ganó la primera medalla para España en estos Europeos sub-20 al ganar la carrera de 10 kilómetros, en la que además batió el récord nacional sub-18. La atleta barcelonesa se impuso en la carrera con un tiempo de 45:59.76 y por delante de la italiana Giulia Gabriele (46:56.73) y la francesa Ana Delahaie (47:11.09).

Un año después de coronarse campeona de Europa sub-18 de 5.000 marcha, exactamente en la misma pista, Santacreu logró este miércoles un nuevo título continental. La medallista declaró que encontró su ritmo en los últimos 5 kilómetros, y se mostró sorprendida por el impacto de su hazaña. «La verdad es que no me esperaba que hubiese tanto apoyo por el horario, pero la verdad que me he sentido superarropada», comentó tras la victoria.