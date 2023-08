El 0-0 del sábado entre Cacereño y Mérida de este sábado, en lo que era, al menos en teoría, uno de los ‘platos fuertes’ de la pretemporada en Extremadura, dejó muy distintas sensaciones en los respectivos entrenadores de ambos equipos: mientras que el local, Julio Cobos, elogió la actitud de sus jugadores, el visitante, Rai Rosa, no tuvo inconveniente en criticarla de forma abierta.

«Lo único positivo es que no hemos perdido», dijo sin tapujos y no sin sorpresa Rai, descontento con cómo se había desarrollado el choque. «No me ha gustado nada el equipo desde el inicio. Hemos estado muy pasivos. No hemos sido intensos», amplió. Evidentemente, es pronto para que haya un gran problema dentro y la receta que soltó el técnico, que sentaba en el banquillo de la ciudad en la que nació, fue rotunda y, esta vez sí, tópica:«tenemos que seguir trabajando».

Preguntado por si las ocho ausencias que sufría en el once inicial del Mérida podrían haber influido, lo descartó de forma rotunda. «Las bajas no son excusa. En la temporada nos veremos en la misma situación. Hay que exigirles a todos», zanjó.

Al menos contó que la lesión por la que Bonaque tuvo que retirarse no es grave («ha sido una patada y le ha afectado al nervio, pero no parece gran cosa») y reconoció que había sustituido a Busi por precaución. Respecto a la expulsión de Chuma, habló de «llevaba una pelea con los centrales y son lances del juego a los que no hay que dar importancia».

Sí se mostró esperanzado sobre Jorge Padilla, el recién llegado. «Nos tiene que aportar mucho, pero tiene que ir progresivamente. Puede jugar en distintas posiciones», analizó.

LA VISIÓN DE COBOS

El técnico del Cacereño vio «lógico» que el partido fuese más exigente que los anteriores, que habían sido ante rivales de inferior categoría. «Hemos dado una buena imagen a pesar de que se nota el cansancio del trabajo acumulado. Me voy bastante satisfecho de lo que he visto», confesó. Le gustó «haber estado compactos en los minutos malos, no sufriendo excesivamente» y puso como ‘pero’ «algunas cosas como la vigilancia en algunas acciones y que cuando hemos pisado área nos ha costado encontrar un rematador». Pero todo lo consideró normal dentro de un contexto en el que el debut liguero está todavía lejano.

Además de lamentar la lesión de Bonaque, Cobos espera contar en breve con Deco, en la recta final de recuperarse de su rotura fibrilar, y negó taxativamente que tenga ya un equipo base en la cabeza. «Todos los jugadores van a jugar lo mismo en pretemporada. Estamos haciendo experimentos, viendo movimientos. Ahora mismo todos son titulares».