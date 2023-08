Relevo clave en Cabezarrubia

El Club de Tenis Cabezarrubia de Cáceres, uno de los principales epicentros de su deporte en Extremadura, vive unas semanas de cambio y transición en un papel significativo. La Escuela ACE, a través de la que se gestiona la enseñanza sobre la pista a niños y mayores, ve cómo se jubila por edad uno de sus pilares, Juanjo Climent. La apuesta para sustituirle es ambiciosa:se llama Ángel José Martín y tiene un prestigioso currículum como entrenador de tenis, además de raíces extremeñas.

A sus 44 años ha estado siempre pegado a una raqueta, primero como joven promesa --llegó a ser internacional en categorías inferiores y, a nivel absoluto, llegó a aparecer entre los 350 mejores del mundo en la clasificación ATP individual-- y luego como instructor. Lleva dos décadas entrenando, sobre todo en Córdoba (Escudería Alba y Open Arena). De la ciudad de la gran Mezquita es su mujer y allí nacieron sus dos hijos.Ahora todos se trasladan a Cáceres.

‘AJ’, como es conocido en el mundillo desde un lejano campeonato nacional alevín, nació en Barcelona, pero sus padres son de la zona de Zorita. «Ellos emigraron en su momento para buscarse la vida, pero ya han vuelto a vivir en Extremadura. A mí me hace mucha ilusión también venir aquí porque siempre he mantenido el vínculo. Hice la primera comunión en Guadalupe y me casé en Trujillo», cuenta.

A través de Diego Muñoz, que también trabaja en Cabezarrubia como entrenador en su caso de pádel, conoció que se iba a producir la vacante dejada por Climent. El acuerdo fue rápido para cambiar de vida, aunque se produjo «casi sin buscarlo», dice AJ Martín.

«Cuando nos hacemos mayores nos entra un poco el romanticismo y he querido hacer algo por el tenis extremeño, que quizás está un poco necesitado», señala. Hasta recuerda haber competido en un Campeonato de España junior en las instalaciones cacereñas.

Ahora intentará plasmar sus ideas en ellas junto a Julio Pulido, otra de las ‘patas’ de la Escuela ACE. «Cabezarrubia es un club que está muy bien, que es referente en Extremadura, con mucha solera. En España se sabe dónde está. No quiero sustituir a Juanjo porque se están haciendo muy bien muchas cosas, pero se necesita otro aire, con un enfoque a un tenis más profesional», concluye Martín.

El adiós de Climent

Mientras, con 64 años Juanjo Climent ha tenido que emprender el camino de la jubilación seguramente antes de lo que él deseaba. En los últimos años arrastraba serios problemas en la columna vertebral que le llevaron incluso a reducir horas de clase debido a los fuertes dolores que sufría.

Esta auténtica institución en las pistas cacereñas es de Valencia, pero los negocios familiares le trajeron a Badajoz hace medio siglo. Después de completar su formación como entrenador en Lleida en 1991 se incorporó al Cabezarrubia, donde no se ha movido junto a su inseparable amigo y socio Julio Pulido.

«Todo tiene un principio y un final», afirma. «Es toda una vida dedicada a este bonito deporte y 32 años en el club. Espero haber estado a la altura», comenta, muy agradecido a quienes le han rodeado: «los socios del club, las juntas directivas con las que estuve, el personal de administración y mantenimiento porque todos me trataron ‘de diez’, los padres y madres de la escuela de tenis por su implicación en todos los proyectos, y los monitores y ayudantes por haberme permitido aprender de todos ellos». A todos ellos pide «que sigan fomentando la educación de los chicos como hasta ahora».

Y es que el inicio de lo suyo con el tenis hay que buscarlo a finales de los 70. «Vivíamos en Badajoz en la urbanización Los Montitos y se organizó un torneo. Yo no tenía ni idea, pero cogí una raqueta y me entró el gusanillo. No esperaba que el tenis llegase a ser tan importante en mi vida. Me convertí en uno de los primeros monitores con título nacional que hubo en la región junto a Juan Alfonso García Rico», dice. Desde luego, aprueba a AJ Martín como su sucesor: «es un tío joven que viene con muchas ganas y que entiende. Solo hay que ver su historial y parece buena persona».