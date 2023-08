La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado este miércoles que el ayuntamiento va a proponer a la futbolista Salma Paralluelo como hija predilecta de la capital aragonesa para este próximo Pilar 2023.

"Yo creo que se lo ha ganado, todos nos sentimos muy orgullosos. Salma ya tiene varios reconocimientos por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, pero yo creo que en estos momentos sería un honor para nosotros tener a Salma como zaragozana predilecta y espero que para ella también sea un gran honor conocer esta noticia", ha declarado la alcaldesa.

La delantera de la selección española femenina ha compaginado el fútbol y el atletismo desde que tenía siete años. Fue el año pasado cuando se tuvo que decantar por el primero. Paralluelo ha sido galardonada con el Premio Princesa Leonor a la mejor deportista de menos de 18 años en 2018 y ha marcado dos goles históricos en esta Copa del Mundo. Cuenta en su palmarés con un Europeo sub 17 y dos mundiales en las categorías sub 17 y sub 20 con la selección española, entre sus numerosos logros.

Méritos suficientes para que desde el Consistorio hayan planteado esta propuesta de distinciones honoríficas en reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. Natalia Chueca ha comentado que trasladará la noticia a la jugadora de forma personal, en cuanto Salma venga a Zaragoza.

Pantallas para ver la final

Por otra parte, la alcaldesa también ha asegurado que está trabajando junto al concejal municipal de Deportes, Félix Brocate, para habilitar pantallas en el Centro Deportivo Municipal (CDM) Siglo XXI para ver la final del Mundial Femenino que se disputará este domingo, día 20 de agosto, a las 12.00 horas.

"Es importante que estemos todos muy orgullosos de nuestra zaragozana Salma que está siendo protagonista de esta selección femenina de fútbol", ha sostenido Chueca.

La alcaldesa ha animado a todos los zaragozanos a "disfrutar de esta fiesta" en la que "ojalá seamos los campeones del Mundial". Y ha señalado que si no fuera así, "ser subcampeones también es motivo de celebración".

"Estamos habilitando pantallas en el Polideportivo del Siglo XXI, para poder facilitar a todos los zaragozanos que quieran venir a ver el Mundial que lo puedan hacer juntos y que si finalmente ganamos, poder celebrarlo directamente en ese momento", ha concluido.