El Mérida recupera efectivos a una semana del arranque de la liga

Durante las semanas de pretemporada, en el Mérida ha habido preocupación por el número de lesionados. Dos de ellos, Juan Palomares e Iñaki Elegalde, han tenido que pasar por el quirófano, aunque se espera que solo se pierdan algunas jornadas iniciales. Mención aparte merece Akito, que todavía no ha llegado de Japón ni tampoco hay fecha indicada. Por otro lado, ha habido un ramillete de jugadores que han arrastrado molestias físicas, pero ya están entrenando con el grupo.

Los más preocupantes son los casos de Álvaro Juan y Diego Parras, pues prácticamente no han llegado a disputar minutos en los amistosos. En un principio, se esperaba que pudieran tenerlos el fin de semana pasado ante el Cacereño pero se prefirió esperar por precaución. Vuelven a ser duda para este sábado en Villanueva de la Serena, en el último amistoso.

Por otro lado, Bonaque y Sandoval, que habían sufrido las típicas molestias de estas alturas y por eso no estuvieron en la última cita, ya están recuperados, al igual que Ismael Gutiérrez, quien no fue al Príncipe Felipe para resguardarlo, pues quien tampoco estaba era Acosta. Rai Rosa, entrenador romano, no quería arriesgarse a perder dos jugadores de la misma posición. En este sentido, el propio Acosta es el que está haciendo más trabajo aparte del grupo en el gimnasio para intentar estar recuperado para recibir al Linares, en el Romano José Fouto, el sábado 26 de agosto, a partir de las 20.00 horas.

Lesión grave de un canterano

Rai se ha visto obligado a tirar de canteranos, los cuales han dado una muy buena imagen. Uno de ellos, el delantero Caio, cuya participación ha servido para dar descanso a Chuma, ha protagonizado la peor noticia posible, pues se ha roto el ligamento cruzado de su rodilla.

El club hará este viernes el acto de presentación de las nuevas camisetas, a partir de las 20.00 horas en el Templo de Diana. Conducido por Paco Vadillo y Celia Lafuente y con la actuación de la comparsa Las Iguales, actuales ganadoras de su modalidad en el concurso oficial del carnaval de Mérida, interpretarán un pasodoble que le dedicaron en el pasado carnaval al club. Se pretende que también sea una manera de seguir animando al aficionado para que se una. Según el último dato facilitado, el número de abonados asciende a 2.183.