Sira Hisado, jugadora del Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura, ha sido operada de su hombro derecho para intentar corregir las sucesivas luxaciones que sufrió en esa zona la pasada temporada. Según comunica el club, su proceso de recuperación va correctamente y se espera que se incorpore al equipo lo antes posible en la nueva temporada.

«Después de la operación, que ha salido genial, he tenido días muy malos con dolores y he estado sin dormir varios días, pero ya se ha ido regulando y estoy mucho mejor, tengo muchas ganas de poder empezar a trabajar a tope», comenta la base nacida en Malpartida de Plasencia en declaraciones distribuidas por el club. El próximo 3 de diciembre cumplirá 20 años.

Según destaca es «consciente» de que «ahora me queda lo más duro que es la rehabilitación, para volver poco a poco a tener las mismas sensaciones de estabilidad, sensibilidad, movimiento y sobre todo de confianza que tenía antes, pero estoy muy centrada y con ganas de esforzarme al máximo para volver a la pista lo antes posible».

La intervención quirúrgica supone un alivio para ella, ya que «esta lesión la iba arrastrando hace unos años y al final no ha aguantado más y he tenido que pasar por quirófano, asi que a partir de ahora lo que me queda es seguir trabajando y dando lo mejor de mí, primero en el gimnasio y luego cuando llegue el momento en la pista».

Según comenta Hisado, «tengo muchas ganas e ilusión de empezar esta temporada en cuanto pueda incorporarme con el grupo, espero y confío sobre todo en que será un buen año».