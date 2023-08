Polémica en la celebración de la victoria española en el Mundial femenino de fútbol. Sin duda el momento en el que Rubiales le planta un beso en la boca a Jenni Hermoso se ha convertido en una de las imágenes del día.

Tras proclamarse campeonas del mundo, las jugadoras han ido pasando una por una por una pasarela donde se encontraban la reina Letizia, su hija la infanta Sofía, el presidente de la FIFA Infantino y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales. Todas han saludado a los allí presentes y cuando ha llegado el turno de la futbolista Jenni Hermoso, Rubiales, de 45 años, ha cogido de la cara a la madrileña y le ha plantado un gratuito e inesperado beso en la boca.

Rubiales le da un beso en la boca a Jennifer Hermoso 🤢🤮 pic.twitter.com/TLP6yZVj2j — Fiorella (@Fiorella_73) 20 de agosto de 2023

La imagen no ha tardado en viralizarse en las redes sociales y los usuarios han sido muy críticos con el gesto del dirigente deportivo. Sobre todo, después de que la propia jugadora se pronunciara al respecto en el directo de Instagram que han hecho festejando la victoria: “¿Pero qué hago yo? No me ha gustado, eh”.

“Pero qué hago yo? No me ha gustado eh”



Jenni sobre el beso de Rubiales. Poco nos pasa pic.twitter.com/fsND7x14AO — Irati Vidal (@iratividal) 20 de agosto de 2023

Pero la polémica no ha terminado ahí. El presidente de la RFEF ha bajado a los vestuarios para unirse a la fiesta de las chicas y ha bromeado sobre los hechos. "Queremos comunicaros Jenni y yo que nos vamos a casar", ha anunciado entre risas, cogiendo del hombro a la jugadora. A continuación, ha informado que les regalarán unas vacaciones en Ibiza por su victoria y que allí celebrarán "la boda de Jenni y de Luis Rubiales", ha seguido con su incómoda broma.