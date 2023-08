Este Mundial no solo tiene 12 campeonas. Las futbolistas que ya han festejado con su afición el primer Mundial femenino de España han sido las artíficves sobre el campo de este hito. Está claro que ellas son las triunfadoras, las que aparecen en todas las fotos y las que, cuando dentro de unos años recordemos la gesta, noombraremos para rememorar el 20 de agosto de 2023 como un día histórico. Sin embargo, este trofeo no es solo de ellas. Mapi León, Patri Guijarro, Sandra Paños, Claudia Pina, Lola Gallardo, Ainhoa Moraza, Nereza Eizaguirre, Amaiur Sarriegi, Leila Ouahabi, Laila Aleixandri, Lucía García y Andrea Pereira. Ellas también son campeonas del mundo.

Cuando llegó el momento, ellas dijeron basta. Se plantaron para conseguir las bases del que sería el primer Mundial de la historia para España. Ellas no sabían que sus demandas iban a acabar con una estrella en la zamarra de La Roja. Lo soñaban, claro, pero no parecía un escenario plausible dado el precario estado de la estructura de la selección femenina. Las cosas que pedían, unos mínimos, parecían un imposible, una utopía viendo la posición inamovible de los dirigentes.

Mapi León siempre fue una de las más contundentes. "Esto para mí no es una pataleta, claro que me jode no ir al Mundial", decía meses antes de la cita a EL PERIÓDICO DE CATALUÑA, del Grupo Prensa Ibérica, en la primera entrevista en la que contaba los motivos de su decisión. Entonces aún había una mínima posibilidad de volver, pero las cosas no cambiaron suficiente para ella aceptar. "Yo sé por lo que estamos peleando. Yo llevo años, y me voy a permitir decir esto, en el alto rendimiento, y creo que me he ganado estar en la selección. Que al final esa recompensa, a día de hoy, no me la vaya a llevar, agradable no es", decía. Y no se la llevó, aunque en realidad sí. Mapi no estará en la foto, como tampoco Patri o Lola, pero siempre serán parte de la generación que cambió el fútbol femenino español.

Y no hay que olvidarse de ellas, aunque en la Federación sus nombres parezca que no han sonado nunca. Ellas iniciaron el camino de la revolución, de aquella que ha hecho justicia con Irene Paredes, Alexia Putellas o Jenni Hermoso. La que ha llevado a las nuevas jugadoras como Salma Paralluelo o Cata Coll a aparecer en el panorama mundial. La que ha enseñado las vergüenzas de la Federación tras la inaceptable celebración de Rubiales. Ellas iniciaron el camino y se han borrado de un Mundial por defender sus ideales.

"Supongo y espero que cada uno esté tranquilo con su conciencia, que estén seguros de sus decisiones. Yo estoy segura de la mía. Es tener las ideas claras y son situaciones y maneras de actuar y controlar tu ansiedad y las ganas", confesaba Mapi a este periódico. No estuvieron en Australia ni en Nueva Zelanda, ni en Madrid para la celebración ni levantarán el trofeo frente a la afición culé. Pero sus nombres son los primeros que les vino a la mente a muchos aficionados cuando España levantó el Mundial. Porque ellas tambien son campeonas.