"Ya no es tan raro ver a un extremeño colgarse una medalla"

Está protagonizando una trayectoria meteórica y fulgurante. A sus escasos 18 años, David García Zurita (Alcorcón, 2005) lleva varios días en Hungría preparando su histórica participación en el mundial absoluto, donde este fin de semana participa en el 4x400, intentando reeditar en los relevos lo que lleva ya confirmando en una prueba tras otra a golpe de récords y medallas. Si a nivel continental salió con sabor agridulce de Jerusalén, este joven pacense nacido en Alcorcón ve ante sí una gran oportunidad.

¿Qué espera este fin de semana en Budapest?

El equipo está muy bien. Confiamos en meternos en la final y poder disfrutarla. Esperamos poder pelear por todo.

¿Cómo llega a esta prueba de Hungría?

Con muchas ganas. En el Europeo no logramos exactamente lo que pensábamos, que era por lo que llevamos peleando todo este año, pero a esta llego con ganas de darlo todo hasta el último metro.

¿Cómo valora lo que le está sucediendo en este último año?

Muy bien, la verdad. Ha sido un año bastante loco. Para nada estaba planeado meternos en un mundial absoluto esta temporada, pero estamos disfrutando y haciendo todo paso a paso.

¿Se lo esperaba?

Para nada. El objetivo este año era el Europeo sub-20 y me he llevado esto, que era totalmente inesperado. Los entrenos desde principio de temporada han sido muy buenos, pero para nada esperaba todo lo que ha pasado.

¿Cómo se le dan los relevos a David García?

Bien -ríe-. Quieras o no, entrenar con los compañeros es algo diferente. Te motivas más y aprietas a tope. La experiencia está siendo muy buena.

¿Qué pasó en Jerusalén?

Plantee un poco mal la estrategia. Salí demasiado rápido cuando no había que hacerlo y lo pagué en los momentos finales. Simplemente no fue el día y no salió la marca. Esto puede pasar. No siempre se gana. Toca aprender para la próxima y ya está.

¿Qué hay en la agenda después de Budapest?

Descansar -ríe-. Va siendo ya hora con todo lo que estoy viviendo. Después de este campeonato volveré a España y me iré unos días por ahí y ya hasta bien entrado septiembre no creo que vuelva a entrenar.

Falta un año para la cita olímpica de París. ¿Se plantea estar allí?

Viendo esta temporada lo que ha pasado a veces pienso: ¿y por qué no? No me veo ni mucho menos presionado. El año que viene tendré 19 años recién cumplidos y veo que aún tengo tiempo por delante. Es un objetivo, no nos vamos a engañar. Ojalá. Está en mente. Vivo día a día y disfruto del presente. Lo que tenga que ser, será. Seguiremos luchando hasta que toque.

¿Cuál es el secreto para tantos récords y medallas?

En época de competiciones, la clave es afinar y ponernos rápidos. Ha habido meses de carga, pero ahora tocaba incidir en la velocidad.

¿Qué porcentaje de mérito tiene su entrenador, Luis Carretero?

El 50 por ciento cada uno. Si yo soy una parte, él es la otra hasta llegar al cien por cien. No es un entrenador cualquiera. Es alguien que te inspira y al que puedes ver como un hermano. Creo que nada es posible sin eso.

¿Cómo lleva los estudios?

Este año he terminado bachillerato y el año que viene seguiré los estudios. Probablemente sean de márketing y gestión comercial en la UCAM. Este último curso no ha sido fácil, pero se saca. Siempre hay tiempo para compaginar el deporte y la vida personal. He terminado con buenas notas, así que no me puedo quejar. Aunque he tenido que esforzarme y nadie me ha regalado nada, sí que tengo que agradecer que han sido flexibles con mis competiciones.

¿Qué hace para prevenir lesiones?

Estirar e ir frecuentemente al fisio. A veces es inevitable, pero esta temporada hemos tenido suerte en eso.

¿Algún referente?

Aún soy joven y estoy viendo muchas estrellas en campeonatos del mundo. Hace unos días he visto entrenar a Ryan Crouser e impresiona ver lo que hace.

¿Por qué escogió el atletismo?

Es algo gracioso. Mi padre me obligó a escoger otro deporte. Yo hacía tenis en un principio y me dijo que los compañeros de clase se iban a apuntar a atletismo. A mí era algo que me atraía. Veía por la tele campeonatos del mundo y deportistas como Usain Bolt siempre marca.

¿Qué hace en el tiempo libre?

En verano, entreno y paso tiempo con amigos, aunque durante el curso es más complicado compaginar.

¿Cómo ve la cantera del atletismo extremeño?

Tiene buen estado de salud. Estamos inspirando a gente que acaba de empezar. En la región hay varios referentes. Acabamos de ver hace pocos días a Álvaro Martín coronarse campeón del mundo. Ya no es tan raro ver a un extremeño colgarse una medalla de oro o una nacional. La gente que sale desde abajo tiene mucha calidad.