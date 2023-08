Álvaro Martín: “Todavía no he llegado a mi techo”

El flamante campeón del mundo de 20 kilómetros marcha, Álvaro Martín, todavía no ha podido disfrutar demasiado de su gran gesta del sábado pasado. En su cabeza ahora mismo solo está la prueba de 35 kilómetros, su segundo reto en este Mundial de Atletismo que se está disputando en Budapest y que encarará este jueves desde las 7 de la mañana. “La preparación para los 35 ha sido exactamente igual que para el 20, llegamos muy bien y por eso aspiramos a hacer un buen papel”, dice el marchador llerenense en declaraciones a este diario desde la capital húngara.

No se ha dejado llevar por la vorágine de llamadas y mensajes de felicitación. Su mente está en el 35 de este jueves casi desde el mismo momento en el que el sábado cruzó la meta en la Plaza de los Héroes. Esa noche, dice, cenó con su familia y pareja. “Ellos tenían ganas de celebrarlo más, pero yo les dije que tenía que irme para el hotel porque a la mañana siguiente tenía que entrenar muy temprano. Lo más importante es centrarse y seguir trabajando”, añade el atleta que compite con el Capex de Villafranca de los Barros.

“Mi idea en el 35 es llevar la misma actitud que en el 20, es decir, hacer mi carrera independientemente de lo que hagan los demás. Las condiciones van a ser totalmente diferentes a las del sábado, cuando hizo muy buena temperatura [la carrera se retrasó dos horas a causa de la lluvia]. En el 35, aunque empieza antes (a las 7 de la mañana), va a hacer mucho calor, mucha humedad, aquí en Budapest también estamos sufriendo una ola de calor".

En cuanto a su inmenso éxito del sábado, Álvaro Martín asegura no tener palabras para expresar lo que sintió ese día. “Preparé muy bien la carrera, tanto física como psicológicamente. Teníamos diferentes escenarios planeados. Esa fue la clave del éxito. También que llegaba en un gran estado de forma en esta temporada mía que está siendo la más regular y completa de las que he hecho y no me puedo quejar porque he tenido temporadas muy regulares. Esta es incluso mejor. Sabíamos que lo podíamos hacer bien, pero teníamos que ser ambiciosos, pero realistas. Se podía luchar por el podio, sí, pero sabiendo que otros compañeros podían ser mejores que nosotros. Por eso planteamos la carrera tomando decisiones desde nosotros mismos, sin tener en cuenta lo que hicieran los demás”.

“Al final hemos podido demostrar que todavía no he llegado a mi techo en mi forma física en mi carrera deportiva y lo importante es que todavía tengo margen y que me noto que voy asimilando mejor los entrenamientos, que puedo meter más volumen a la hora de hacer las carreras”, concluye el extremeño, con la prueba de 35 kilómetros marcha como objetivo más cercano y los Juegos Olímpicos de París 2024 como su gran reto.