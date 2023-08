La extremeña Loida Zabala ha mejorado su marca internacional en el Campeonato del Mundo que se está disputando en Dubái, levantando 98 kilos y logrando la quinta posición.

Nada más terminar la competición la deportista de Losar de la Vera comentó: “Terminé la competición con un sabor agridulce: en primer lugar feliz porque me he visto más fuerte que nunca y en segundo lugar decepcionada porque me dieron nulo el segundo levantamiento y fue una decisión injusta, el resto de entrenadores también pensó que el movimiento era válido. Con ese levantamiento válido podríamos haber luchado por medalla en el tercero. Finalmente me voy a quedar con la gran marca que hemos hecho, me posiciona entre las mejores del mundo para poder estar clasificada para los Juegos de París del año que viene. Agradezco enormemente a Óscar (Sánchez, su entrenador) por todo lo que me ha ayudado a mejorar, a las empresas y entidades que me apoyan, en especial a Iberdrola y la Junta de Extremadura, a toda la gente que me transmite energía positiva de mi tierra y en redes sociales, a los medios por estar al tanto en todo momento y José Alfonso por ayudarme tanto”.

Su entrenador, Oscar Sánchez, habla tras el nuevo éxito de Loida: “Ha sido una preparación muy complicada, entrenábamos en Carranque y con el cambio de gobierno nos cerraron las puertas del pabellón municipal donde teníamos nuestro material. Aún así, buscamos alternativas y hemos logrado un gran resultado”.