El trujillano Jorge Gutiérrez será profesional con el Kern Pharma en 2024

Jorge Gutiérrez será profesional la próxima temporada. El ciclista trujillano ha firmado con el Kern Pharma para las tres próximas temporadas, promocionando desde su equipo de formación, el Finisher. «Ser profesional supone una oportunidad única de medirme a los mejores ciclistas del mundo. Dar el salto en esta estructura me da confianza y tranquilidad», asegura el extremeño.

Jorge Gutiérrez (Trujillo, 23 de septiembre de 2002), que esta semana está disputando el Tour del Porvenir con la selección española sub-23, es una de las perlas de la cantera del Equipo Finisher, pues así lo ha demostrado en competiciones importante de la categoría sub-23 como la Copa de las Naciones, la Ronde de l’Isard o el Giro de lla VAlle d’Aosta, donde fue segundo en la quinta etapa, como explica su nuevo club. «Actuaciones que le han llevado a merecer un puesto en el equipo Kern Pharma hasta, al menos, 2026».

«Creo que hasta la fecha he completado una temporada bastante regular, por lo que era una posibilidad real, aunque no me obsesionaba. Espero en estos tres años poder crecer, sobre todo en las etapas de montaña y en las vueltas más duras del calendario, y adaptarme a la categoría a la vez que aportar al bloque todo lo que pueda. Me gustaría dar las gracias al Equipo Finisher por todo el apoyo recibido durante estos años», añade Jorge Gutiérrez.

Juanjo Oroz, manager general del Kern Pharma, celebra la buena nueva: «Trabajar con la base es un orgullo y nuestra razón de ser. Creemos en ellos y pensamos que podemos llegar a la élite juntos. Además, es una noticia por sí sola que cuatro jóvenes del Finisher vayan a ser profesionales en 2024». En palabras de Oroz, Jorge Gutiérrez es «un escalador puro que se ha ganado el puesto con sus actuaciones internacionales, pues ha sido el ciclista más destacado que hemos tenido desde hace muchos años en pruebas de tanto nivel. Son números al alcance de muy pocos y pensamos que puede tener un gran recorrido. Es un chico que encarna los valores que defendemos y nos representa con su capacidad de trabajo, tenacidad, humildad y ambición». H