«Vengo con muchas ganas y mucho hambre de reivindicarme»

Su fichaje, o más bien su refichaje, ha sido de los que más ilusión ha generado en la afición del Cacereño este verano. Jorge Barba (Campillos, Málaga, 3 de mayo de 1993) ha vuelto al conjunto verde para seguir desplegando su magia, esa que ya demostró entre 2020 y 2022. El curso pasado se fue al Vélez «para estar más cerca de la familia», pero algunos problemas físicos le impidieron rendir al máximo nivel. Ahora regresa a una ciudad donde es muy querido y lo hace tras una negociación rápida y arropado por el cariño de toda la hinchada del decano extremeño.

¿Satisfecho por cómo va la pretemporada?

Va bastante bien. Este es un equipo prácticamente nuevo y es verdad que en todos los partidos más o menos hemos ido mejorando poco a poco y ya creo que estamos cogiendo los conceptos del míster y estamos en una dinámica positiva y ascendente.

¿Se ha encontrado a un Julio cobos diferente al que dejó cuando se marchó el verano pasado?

No, es un entrenador con las ideas bastante claras. Yo ya llevaba dos años trabajando con él y más o menos es similar a lo que veníamos trabajando los otros dos años que yo estuve aquí. Pero, como hay también gente nueva, ha que adaptarse. Pero él tiene las ideas claras y es más o menos similar a lo de antes.

Con Cobos sabe bien que no puede haber la más mínima relajación…

Eso es algo muy bueno del míster, que nos da oportunidades a todos. Hay que estar preparado para que cuando te toque, hacerlo lo mejor posible para ponérselo difícil a él para que el siguiente partido te siga poniendo en el once, aunque sabemos que está caro, porque hay mucha competencia. Pero eso es bueno para subir el nivel del grupo. Esto favorece al Cacereño, que es lo que importa.

¿Qué le parece la plantilla que se ha confeccionado?

Me parece una plantilla bastante buena en todas las líneas. Tenemos buenos jugadores, se ha firmado bien. Ahora queda engranarnos, conocernos todos bien, conocer cada compañero dentro del campo lo que nos puede dar para hacer un equipo fuerte y compacto.

De sus nuevos compañeros, ¿quién le ha sorprendido más, con quien está conectando mejor?

De medio campo hacia delante, que son con los que más me relaciono, no me puedo quedar con ninguno, pero a grandes rasgos puedo nombrar a Karim, Diego (Díaz), Lolo (Pla), hay jugadores con los que estoy conectando bastante bien. Con todos prácticamente bien, pero con esos quizás he coincidido un poco más en los amistosos y he conectado bien.

¿Por qué cree que puede luchar este Cacereño?

Sabemos que es una categoría complicada, pero vamos a intentar luchar por estar lo más arriba posible. El Cacereño viene de dos años muy buenos, pero tenemos que tener los pies en el suelo y empezar desde la primera jornada a darlo todo y ganar partidos y, a partir de ahí, veremos cómo se va dando el año.

¿Cómo se gestó su vuelta al Cacereño?

Cuando salí yo estaba súper a gusto, pero fueron circunstancias que se dieron. Sé que aquí me trataron muy bien y yo aporte todo lo que pude cuando estuve. Cuando se dio la oportunidad de volver fue todo muy rápido, en cuestión de uno o dos días nos pusimos de acuerdo. Yo tenía muchas ganas de volver y ellos también me transmitieron sus ganas. Fue rápido y fácil.

¿Se arrepintió en algún momento de no seguir el curso pasado?

La palabra arrepentimiento no creo que sea la adecuada. Yo aquí estaba muy a gusto, pero decidí volver a mi tierra --que llevaba ya años sin estar por allí-- para estar cerca de la familia. Pero no se dio el año bueno, se me salió el hombro en pretemporada y, a partir de ahí, todo fue a mal hasta que me operé. Ya estoy totalmente bien y recuperado.

¿Qué le dice la afición?

Un poco en la línea de cuando me fui, me siento igual de querido en este mes que llevo aquí. Tanto por redes sociales como con la gente que me encuentro por la calle, todos me tratan muy bien y estoy muy a gusto en la ciudad.

¿Este Jorge Barba que ha vuelto es igual que el que se marchó?

Es un poco similar. Después de lo del año pasado vengo con muchas ganas y mucho hambre de reivindicarme, que lo del año pasado fue una lesión que ya no tiene importancia. Espero conseguir el nivel que he demostrado aquí, que es el que mínimo voy a dar. Por mí no va a ser.

¿Qué le parece el grupo 5?

Creo que junto al 4, es de los andaluces, es el más complicado. En nuestro grupo hay cuatro recién descendidos, que dice mucho. Es un grupo complicado, difícil. Creo que todos los equipos van a competir bien.

¿Ganas de empezar ya la temporada?

Muchas, muchísimas.