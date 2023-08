Jenni Hermoso, jugadora de la selección española, ha hecho un comunicado para responder a las palabras de Luis Rubiales sobre el beso tras la final del Mundial femenino. La campeona del mundo ya se pronunció a través de su sindicato, FUTPRO, pero ha querido salir al paso ella misma y explicar su postura tras la negativa del presidente de la Federación a dimitir.

Primero, lo ha hecho a través del sindicato, en un escrito en que ha aclarado que “en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente”. Además, Hermoso afirma sobre lo ocurrido el pasado domingo que "no tolerará que se ponga en duda su palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", desmitiendo de esta forma a Rubiales.

Más tarde, la propia jugadora ha publicado en su Twitter un duro comunicado más extenso en el que explica que tanto ella como su entorno recibieron "presiones" y que se sintió "vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte". "Sencillamente, no fui respetada", abunda Hermoso, a la que la situación le provocó "un shock" y que con el paso del tiempo y tras profundizar en las primeras sensaciones sintió "la necesidad de denunciar ese hecho" al considerar que "ninguna persona, en ningún ámbito laboral, deportivo o social debe ser víctima de este tipo de comportamientos no consentidos".

"Me siento obligada a denunciar que las palabras de Luis Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas y son parte de la cultura manipuladora que él mismo ha generado. Actitudes como ésta han sido parte del día a día de nuestra Selección durante años. Tengo que manifestar que he estado bajo una continua presión para salir al paso con alguna declaración que pudieran justificar el acto del Sr. Luis Rubiales. La Federación ha presionado a mi entorno (familia, amigos, compañeras, etc.) para que diera un testimonio que nada tenía que ver con mis sensaciones", añade la jugadora del Pachuca, que pide "tolerancia cero con estos comportamientos".

"No me corresponde a mí evaluar prácticas de comunicación e integridad, pero sí estoy segura de que como Selección Nacional Campeona del Mundo no nos merecemos una cultura tan manipuladora, hostil y controladora. Este tipo de incidentes se unen a una larga lista de situaciones que las jugadoras hemos venido denunciando en los últimos años por lo que este hecho, en el que yo me he visto involucrada, es solo la gota que colma el vaso y lo que todo el mundo ha podido ver, pero actitudes como esta han sido parte del día a día de nuestra selección durante años", concluye.

Además de la delantera madrileña, también se han pronunciado a través de Futpro todas las integrantes de la selección campeona del mundo y otras 58 jugadoras y exjugadoras, queriendo remarcar la petición de "cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la selección absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores" y asegurando que "no volverán a la selección mientras sigan los actuales dirigentes".

🚨 Las jugadoras de la @SEFutbolFem, campeonas del mundo y otras futbolistas, en apoyo a @Jennihermoso , manifiestan su firme condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres.

El comunicado queda abierto a las futbolistas que se quieran adherir#seacabo pic.twitter.com/PW91SW9Ts0 — FUTPRO (@futpro_es) 25 de agosto de 2023

Este es el comunicado de las jugadoras de la selección

La parte de Hermoso

"A raíz de los acontecimientos sucedidos en la mañana de hoy y ante la perplejidad del discurso que ha pronunciado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, don Luis Manuel Rubiales Béjar, las jugadoras de la selección absoluta, recientes campeonas del mundo, en apoyo a Jennifer Hermoso, quieren manifestar su firme y rotunda condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres.

A la vista de las manifestaciones realizadas por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Jennifer Hermoso quiere desmentir rotundamente que consintiera el beso que le propinó don Luis Manuel Rubiales Béjar en la Final de la Copa del Mundo. "Quiero aclarar que, tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y, por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho"

La parte de el conjunto de las jugadoras

"Desde nuestro sindicato queremos remarcar que ninguna mujer debería verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes que todo el mundo ha visto y por supuesto, no se deberían ver involucradas en actitudes no consentidas», indican las jugadoras en el comunicado emitido desde FutPro.

Las jugadoras de la Selección Española de Fútbol, actuales campeonas del mundo, esperan respuestas contundentes de los poderes públicos para que no queden impunes acciones como las contenidas.

Queremos acabar este comunicado, pidiendo cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la Selección Absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores. Nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable esté logrando empañar el mayor éxito deportivo del fútbol femenino español».

Después de todo lo sucedido durante el Mundial Femenino, queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la Selección si continúan los actuales dirigentes. Las jugadoras firmantes son: Jennifer Hermoso; Alèxia Putellas; Misa Rodríguez; Irene Paredes; Ona Batlle; Mariona Caldentey; Teresa Abelleira; María Pérez; Cata Coll; Aitana Bonmati; Laia Codina; Claudia Zornoza; Oihane Hernández; Rocío Gálvez; Irene Guerrero; Alba Redondo; Athenea del Castillo; Eva Navarro; Enith Salón; Ivana Andrés; ; Patricia Guijarro; Lola Gallardo; Nerea Eizagirre; Ainhoa Moraza; Maria León "Mapi"; Sandra Paños; Claudia Pina; Amaiur Sarriegi; Leila Ouahabi; Laia Aleixandri; Lucia García; Andrea Pereira; Vero Boquete; Ainhoa Tirapu; Sandra Vilanova; Ana Romero "Willy"; Silvia Meseguer; Nagore Calderón; Carmen Arce "Kubalita"; Priscila Borja; Natalia Pablos; Susana Guerrero; Larraitz Lucas; Isabel Benito; Amanda Sampedro; Isabel Fuentes; Elisabet Sánchez; Mari Paz Azagra; Vanesa Gimbert; Virginia Torrecilla; Leire Landa; Elisabet Ibarra; y Marta Torrejón".

Rubiales: "Fue un beso espontáneo y mutuo"

Además de cargar sobre ella la responsabilidad del futuro de Rubiales, Hermoso tuvo que aguantar en el discurso de Rubiales la reconstrucción de los hechos según la versión del presidente de la Federación. "Fue un beso espontáneo y mutuo. Jenni me levantó del suelo, luego nos abrazamos y yo le dije: 'Olvídate del penalti'. Ella me dijo: 'Eres un crack' y yo le dije: '¿Un piquito?', a lo que me dijo: 'Vale'", justificó el máximo mandatario, aferrado a su puesto.

"Hay mucha gente que, aunque silenciada, me está apoyando. Quiero dar las gracias por todos los mensajes de apoyo y llamadas que he recibido", añadió. Antes de que Rubiales manifestase su negativa a dimitir, la FIFA, a través de su Comisión Disciplinaria, decidió abrir un procedimiento disciplinario contra el presidente de la RFEF.

Las palabras de Rubiales y su negativa a dimitir llevaron al Gobierno a mover ficha apenas unas horas después. El secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, ofreció una rueda de prensa en la que confirmó que el Gobierno "elevará una denuncia ante el TAD por una falta muy grave y si el TAD tiene a bien en los próximos días evaluaremos en el CSD si esa falta muy grave puede inhabilitarle" y manifestó que "el señor Rubiales hoy no ha estado a la altura de lo que se esperaba ni de lo que esperaban las jugadoras, ni lo que esperaba el Gobierno ni la sociedad española. Ha defraudado su reacción. No ha hecho lo que debía. Consideramos que las explicaciones no se corresponden con sus actitudes y, por tanto, queremos ser muy claros que la asamblea lejos de resolver la situación y calmar el contexto en que nos había metido lo que ha hecho es avivar la polémica. El martes le dijo el presidente que tenía que dar más pasos y lejos de atender eso lo que ha hecho es agravar la situación".

Por ello, Franco explicó que "el Gobierno inicia los trámites para que el señor Rubiales tenga que dar explicaciones ante el TAD, y si el TAD lo tiene a bien y el CSD está en disposición de hacerlo, le suspenderemos en sus funciones como presidente. Hoy elevaremos una denuncia ante el TAD por una falta muy grave y si el TAD tiene a bien en los próximos días evaluaremos en el CSD si esa falta muy grave puede inhabilitarle. Hemos llegado a un punto en el que el Gobierno actuará y el TAD recibirá una denuncia propia del CSD. La denuncia llegará esta tarde y solicito que haya una reunión extraordinaria el próximo lunes, porque todo el tiempo que podamos ganar será bienvenido. Si incoa el expediente y considera que esa falta muy grave merece el inicio de la tramitación nosotros de forma inmediata convocaremos a la Comisión Directiva con toda la documentación pertinente. Esto debe ser el #MeToo del deporte español".