La selección española no tendrá relevos en finales en el Mundial de Budapest después de la eliminación del 4x100 femenino el viernes y de que los dos 4x400 no hayan superado este sábado las semifinales, víctima en el caso del masculino de esas ratoneras que se forman en torno a la meta en las dos últimas entregas con los ocho equipos en la calle libre. No obstante, la RFEA ha presentado una reclamación y habrá que esperar a la resolución de World Athletics.

España había conseguido acceder a la final masculina del relevo largo en tres ocasiones, acabando sexta en dos ediciones consecutivas en Edmonton'01 y en París'03 y casi tres lustros después en Londres'17 con récord nacional (3:00.65) ya con Óscar Husillos y Samu García más Lucas Búa y Darwin Echeverry. En féminas solo un precedente, la séptima plaza en Roma'87 con Julia Merino, Blanca Lacambra, Sandra Myers y Gregoria Ferrer. El 4x100 femenino cae en semifinales sin Maribel Pérez En una serie con el equipo B de Estados Unidos y con Gran Bretaña, el responsable del relevo decidió abrir con Iñaki Cañal y situó a Samu García en la segunda posta con Bernat Erta tercero y Óscar Husillos cerrando para correr el último 400. Cañal realizó un notable trabajo en negativo para entregar segundo con 45.51 y el canario Samu García mantuvo el tipo para entregar cuarto muy cerca de la tercera plaza (1:30.72), pero entre que Bernat Erta pudo fallar en la colocación para recibir el testigo y que el indio Muhammad Ajmal Variyathodi no se quitó de en medio el caso es que España perdió todas sus opciones. Ni sus desesperados intentos ni la gran poste final del 'Expreso de Astudillo' bajando de los 45 segundos (44.90) impidió la séptima plaza española con 3:02.64, aunque la RFEA reclamó por lo sucedido y habrá que esperar. No sería descartable que haya una recalificación. Menos opciolnes tuvo el cuarteto femenino, lastrado por una mala entrega de Eva Santidrián a Herminia Parra antes de la calle libre. Sin opciones, Laura Bueno y Bárbara Camblor culminaron la llegada en última posición con 3:31.91, aunque Nigeria dejó caer el testigo en la última entrega y debería ser descalificada.