Nada más acabar el Mundial de Atletismo de Budapest, Raúl Chapado (presidente de la Real Federación Española de Atletismo) se acercó a la tribuna de prensa para asegurar a la prensa española desplazada que está "muy satisfecho con la actuación del equipo", saldada con cinco medallas (cuatro oros y una plata) y diez puestos de finalista, que están "muy cerca del primer puesto en nivel de competitividad" y que "no hay país más interesado" que España en salvar la marcha.

España cierra la cita con una histórica tercera plaza en el medallero con cuatro oros en marcha (María Pérez y Álvaro Martín hicieron doblete en 20 y 35 kilómetros) y una plata de Mohamed Katir en 5.000 jalonadas con 10 puestos de finalista que auparon a la delegación española a una notable séptima en la clasificación por puntos.

"Estoy muy satisfecho con la competitividad del equipo, porque no solo las medallas o los puestos de finalistas son importantes sino que la gran mayoría del equipo ha competido dentro sus posibilidades. No somos los primeros en el medallero ni en la tabla de puntos, pero seguramente estaremos muy cerca del primer puesto en cuanto a competitividad en relación al nivel que tiene cada atleta", remarcó el extriplista.

"Es un atletismo extremadamente competitivo en el que grandes potencias atléticas (Alemania) no han conseguido medalla aquí en Budapest o casi no las consiguen, por lo que vernos ahí es para valorar. Me interesa mucho la tabla de puntos. Debemos valorar las cosas que hacemos bien y las cosas que faltan. No va a ser fácil repetir, pero tenemos potencial y hay una generación de atletas que va a dar un salto para el futuro", declaró el presidente de la RFEA.

"También hay que destacar que hay bastantes atletas que estarían compitiendo como los que han competido y que por diversas circunstancias no han estado en Budapest. Se me ocurren Jordan Díaz, Asier Martínez, Laura García Caro, Sara Gallego, Orlando Ortega o Jorge Ureña (antes había citado a también Ana Peleteiro). Tienen el mismo nivel que los que han venido. Hay que pensar dónde estábamos hace seis o siete años y dónde estamos ahora", apuntó en defensa de su proyecto, de su trabajo y del de su equipo.

La marcha es, sin duda, la disciplina que más alegrías da tradicionalmente al atletismo español. Amenazada de muerte por el Comité Olímpico Internacional, que ha retirado del programa competitivo los 50 kilómetros y que ha sustituido los 35 por un relevo mixto en distancia de maratón, Chapado fue tajante.

"La marcha se salva trabajando. No creo que haya país más interesado que nosotros en salvar la marcha. Quiero poner en valor las medallas de la marcha. Muchas veces parece que son medallas de segunda división y no es verdad. Desde 2015 no conseguíamos medallas de marcha en este campeonato. En Doha fue muy duro y eran los mismos atletas. Y en Tokio faltó esa pizca de suerte (fueron cuartos en sus pruebas Álvaro Martín, María Pérez y Marc Tur", enfatizó el abulense.

"María Pérez y Álvaro Martín han dado un paso al frente de calidad, han dominado la marcha en este Mundial y el año que viene no creo que haya nadie con más potencial que nosotros para luchar por todo. Hay que trabajar con World Athletics, con los demás miembros, con la Comisión de Atletas", comentó.

"Se ha dado un paso importante al poner la marcha al mismo nivel que la pista. El escenario, la Plaza de los Héroes, es algo diferente a lo que habíamos visto. A nivel nacional es algo que tenemos que hacer. En París tendrá el escenario más bonito que jamás hubo para poder difundir el valor que tiene la marcha. Además, hay que conectar la marcha con la parte de salud, porque más allá del alto rendimiento es una actividad que puede dar salud", apuntó.

El presidente de World Athletics, el británico Sebastian Coe, no acudió ninguno de los tres días de competición a presenciar la marcha aunque sí estuvo en el maratón femenino, también celebrado en la calle, y en la pista del Centro Nacional de Atletismo. "No soy yo quien tiene que justificar o no la presencia de Coe en ningún sitio. Me consta que ha tenido una agenda muy complicada, incluso con el Gobierno de Hungría. World Athletics somos todos y estuvimos allí Ximena Restrepo y yo (ambos recién nombrados vicepresidentes). No debemos sacar las cosas de contexto", dijo.

"A día de hoy nunca se ha planteado sacar la marcha de los Juegos. Sabéis cuáles son los deseos del COI de reducir eventos y de reducir atletas. Esa es nuestra lucha. No de ahora, sino desde hace 30 años con el triple o el martillo como sabéis los más veteranos. Es una lucha permanente entre deportes y nuestra responsabilidad es luchar por mantener nuestro patrimonio atlético y defender esa generación nueva de atletas que salen", apuntó.

"¿Os imagináis lo que sería de nuestros resultados sin la marcha? La financiación, el apoyo, la visibilidad... todo sería diferente. Es un evento que hay que mantener y se merece respeto. Hay que darle valor y vamos a trabajar en ello", concluyó con un discurso bastante más decidido y firme que meses atrás y eso es un gran paso adelante.