Una puesta a punto ilusionante en el Cacereño

El Cacereño y su afición empiezan a descontar las horas para el inicio del curso 23-24. De momento, lo que está ya finiquitado es la pretemporada. Cinco semanas y media de intenso trabajo que, en general, han dejado muy buenas sensaciones en el conjunto verde, que en siete encuentros de preparación ha marcado 14 goles y encajado solo 2. Ha habido un octavo partido, pero solo se jugó la mitad por un apagón. Fue contra el Montijo, que ganaba 1-0 al descanso.

A pesar de la intensa renovación (hay 16 jugadores nuevos respecto al año pasado) el Cacereño 23-24 es un equipo ya plenamente identificado por el sello que le imprime Julio Cobos, con un estilo de juego muy marcado: cuatro defensas, dos medios centros, dos extremos con mucho recorrido, un jugador de enganche y un único delantero. Ha sido el sistema utilizado en la mayoría de los casos, aunque sí lo varió algo en el último amistosos, el de este domingo pasado ante el Don Benito (0-1) cuando apostó por un once más ofensivo de lo habitual. Quizás solo una anécdota. O puede que no.

Tiene gol este Cacereño, que a excepción de ese medio partido ante el Montijo, no sabe lo que es perder tras la pretemporada. Ganó 0-2 y 0-5 a Campanario y Santa Amalia, respectivamente, dos equipos de Primera Extremeña. Algo más le costó superar al Trujillo, de Tercera (0-1), y contra el Mérida, de Primera Federación, empató sin goles (0-0). Este duelo fue el primero en el que Cobos no empleó el sistema de un once en la primera parte y otro totalmente distinto en la segunda.

Iván Fernández y Tellechea son los ‘pichichis’ del verano: cada uno ha marcado tres goles

Después llegaron los enfrentamientos contra el Badajoz (2-1), Montehermoso (1-3) y Don Benito (0-1), con el que se cerró la preparación.

Los 14 goles del CPC se los han repartido entre nueve jugadores. Los pichichis son Iván Fernández y Tellechea. Ambos han logrado tres. Dos tiene Lolo Plá y con uno se han quedado Fran Viñuela, Diego Díaz, Karim, Vertiz, Clausí y Sarmiento.

Dos jugadores llegan tocados a esta primera semana de temporada. Son Karim y Victor Matovu, único lateral izquierdo puro de la plantilla. No es seguro que ninguno esté listo para el estreno liguero de este domingo en el Príncipe Felipe ante el Navalcarnero (12.00 hs.). Dos fichas tiene libres aún el Cacereño y el mercado se cierra este viernes a las 23.59, aunque en principio no se van a ocupar.