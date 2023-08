Luis Rubiales no piensa quedarse de brazos cruzados ante la suspensión de la FIFA y la amenaza de ser inhabilitado por el TAD, tras la denuncia del CSD. El suspendido presidente de la RFEF ha decidido buscar el amparo de la UEFA, la única gran institución que todavía no se ha pronunciado sobre su beso no consentido a Jenni Hermoso, para tratar de salvar su cuello.

Según informa Onda Cero, la mano derecha de Rubiales y secretario general de la RFEF, Andreu Camps ha solicitado la actuación de la UEFA en su defensa, denunciando una presunta injerencia gubernamental en los asuntos de la RFEF, después de que numerosos miembros del Gobierno de España hayan solicitado su inhabilitación y dimisión. La emisora afirmó posteriormente que la RFEF le confirmó el envío de ese escrito el viernes, antes de la suspensión de Rubiales. Amenaza de suspensión La denuncia, en caso de prosperar y en el más extremo de los supuestos, podría llevar a la suspensión de la RFEF por parte de la UEFA, algo que conllevaría la expulsión de los clubes y selecciones nacionales de las diferentes competiciones organizadas por la UEFA: Eurocopa, Champions, Europa League... Las instituciones del fútbol protegen de manera explícita su independencia frente a los diferentes gobiernos nacionales. Una salvaguarda destinada a blindar a las federaciones nacionales de países bajos regímenes dictatoriales que en ocasiones los organismos del fútbol, en especial la FIFA, han utilizado de manera espuria para rebelarse frente a las decisiones de gobiernos democrácticos sobre sus propios miembros. Rubiales era vicepresidente de UEFA Hay que recordar que Rubiales era vicepresidente de la UEFA hasta ser suspendido provisionalmente de ese cargo por la FIFA. Durante los últimos años, el dirigente andaluz ha trabado una estrecha relación con el presidente del organismo europeo, Aleksander Ceferin, quien no se ha pronunciado por los hechos protagonizados en las última semana. Hasta el momento, ni la UEFA, ni la RFEF (cuya dirección se reúne esta tarde bajo la presidencia interina de Pedro Rocha) se ha pronunciado sobre este asunto. El denunciante Andreu Camps ejerce de secretario general, un cargo retribuido y cuyo nombramiento y cese es una prerrogativa exclusiva del presidente.