Al-Qázeres, sonrisas unánimes

«Estoy muy contento. Veo a la gente con muchas ganas. Contar con jugadoras del año pasado lo hace más sencillo para todo, también para los que vienen nuevas. Estos primeros días son positivos». Lo dice Jesús Sánchez, entrenador del Alter Enersun Al-Qázeres, mientras su plantilla aún se ejercita en la pista auxiliar del Multiusos, ya con lanzamientos a canasta únicamente. Son las once de la mañana y se echa de menos la central, cuyo parquet se está renovando. Se espera que pronto puedan estar in situ’ en el escenario de los partidos de la Liga Challenge, competición en la que el club volverá a ser el único extremeño participante.

«Trabajamos con 15-16 contando con las chicas de la cantera, que vienen 4-5 por entrenamiento», agrega a título informativo Sánchez. La plantilla la forman Sira Hisado, Laura Chahrour y Stephanie Martínez como bases; Carmen Suárez y Lucía Fontela escoltas; las aleros Celia García y Bre’Amber; y las pívots Gerna Capel, Josephine Filipe, Mabel Galiana y Mariana Muadi. Las canteranas que trabajan son Sheila Gómez y Clara Núñez (ambas senior, en dinámica y con dorsal oficial en el primer equipo); Paula Moreno e Irene Moriche (cadete) y las junior Rocío Gómez, Laura Liberal, Blanca González, Noa Lorenzo y Elena Alonso. Pocas podían faltar. Incluso está la lesionada Sira Hisado. Es el ‘media day’ o día de comunicación con los periodistas.

«Tengo muy buenas impresiones. Es muy positivo que estemos todas. Que a 29-30 de agosto esté el equipo al completo nos va a ayudar mucho a crecer. También es fantástico tener muchas caras nuevas del año pasado. Tuvimos muy buen año, pero ahora hay que trabajar y que la gente nueva se integre. Lo que veo me gusta mucho. El ambiente desde el primer minuto es muy bueno, y eso facilita el trabajo. A ver dónde llegamos». Celia García es la voz más autorizada del vestuario en su segundo año en Cáceres y su mensaje es diáfano.

«Me tratan muy bien aquí. Me sentí importante, el día a día de trabajo fue siempre bueno. No hubo dudas, por eso decidí seguir», agrega la alero vallisoletana, que ha rechazado ofertas mejores por permanecer en el club que preside Ana Álvarez.

A la expectativa

¿Mejor o peor plantilla que la temporada pasada? El entrenador reflexiona sobre ello. «El tiempo lo dirá. Está claro que hemos tenido que cambiar piezas del año pasado. El núcleo de equipo se mantiene, pero jugadoras que fueron determinantes no están y tendremos que aprender a trabajar y convivir sin ellas», agrega. «Cuando entremos en la pista normal estaremos mejor», asegura Sánchez. Idéntico aduce Celia.

¿Hubiera firmado esta plantilla antes de su confección? El entrenador cacereño está feliz con lo reunido. “Sí. Sabiendo dónde estamos colocados en el mercado, creo que hemos conseguido fichar a muchas de las jugadoras que queríamos. Nos hubiera gustado retener a alguna más, pero bueno, ha sido imposible, plantea.

«Lo del año pasado fue algo muy bueno, muy chulo. La temporada fue fantástica, pero este año empezamos de cero y sabemos que el nivel de la liga, presupuestariamente, ha mejorado. Hay equipos más potentes, pero a ilusión no nos van a ganar», apunta Jesús Sánchez, que tendrá en el cuerpo técnico a Pablo Carreira, Celia Romero, Álvaro Sevilla y Nacho Galindo.

Celia García afirma que hay que intentar repetir campaña (con ‘playoff’ de ascenso) e incluso mejorar. «Hemos puesto en valor nuestra temporada pasada, aunque fuera a posteriori. Vimos que el equipo que ascendió fue el que nos eliminó con dos partidos que nos ganó por cinco puntos. Competimos contra todo el mundo, y este año la idea es esa también». «Para mí fue muy bueno. Firmo los mismos números y por qué no mejorar porcentajes y ayuda en rebote», comenta sobre su temporada en lo individual.

Caso especial es de Laura Chahrour. La base se lesionó de gravedad la pasada pretemporada y su año fue en blanco. Agradecida por la confianza por renovar, la valenciana se activa. «Estoy aquí con más ganas que nunca. Es un proceso muy duro, pero estoy muy ilusionada de volver aquí, a casa, porque así es como este club para mí se merece llamar». «Desde el momento que me lesioné, me han arropado. Siempre que lo he necesitado han estado ahí, desde la presidenta hasta el entrenador, tel staff y las jugadoras… todos me ayudaron y lo agradezco», dice.

Como contraprestación, promete, «voy a ser yo. Les voy a brindar lo que es Laura y espero que todos podamos disfrutar. Daré el cien por cien. Estoy segura que haremos una gran temporada. Sería un bonito objetivo llegar a playoff, pero es cierto que esto lleva una constancia y un trabajo diario que vamos a hacer todas».

«Me dieron el alta hace dos meses y estoy en proceso, ya estoy integrada. Mentalmente hay que ser consciente de lo que ha pasado, pero voy con todo, no voy a tener miedo a nada». Como el propio club, la levantina confía en el brillo verde y amarillo, que ella contribuirá a lucir.