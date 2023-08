"La vuelta que le hemos dado al club es para que todo Cáceres se vuelque"

El camino de cerca de cinco años al frente del Cacereño y los múltiples episodios (buenos y malos) que le han acompañado en todo este tiempo hacen que Carlos Ordóñez (Cáceres, 2 de octubre de 1974) se explique sin titubeos. En esta entrevista exhibe su optimismo sobre el presente y futuro del club y abre la opción a vender las acciones si cree que el hipotético comprador hará más grande al CPC. Del mismo modo, reivindica la figura de Pedro Rocha, presidente de la Federación Española de Fútbol.

A apenas tres días del inicio de liga, ¿qué sensaciones tiene para esta temporada?

Muy buenas. Estoy muy contento, tanto con el cuerpo técnico como con los jugadores. Vamos a ser un equipo muy respetado por los rivales. Vamos a dar la talla. Son futbolistas que han llegado con mucha hambre, algunos los mismos que el año pasado e incluso alguno de hace dos temporadas, como Jorge Barba. Vienen a darlo todo y eso se ve desde fuera, en los partidos de pretemporada y los entrenamientos.

Lleva cuatro años como presidente, pero el último ha sido especialmente intenso. ¿Cree que no puede superarse en lo sucesivo? ¿Firmaría, por ejemplo, la mitad?

Como digo siempre, tenemos que seguir subiendo peldaños poco a poco, pero siempre se puede superar uno poniéndole ganas, trabajo y empeño. Al final vamos a ir consiguiendo esas metas que todos los cacereños queremos.

¿Cuántas veces ha soñado o ha tenido pesadillas con la noche frustrada de Huelva?

Soñé más con el día frustrado de Teruel del año anterior, más que lo de Huelva. Tenemos que pensar que no perdimos, que nos fuimos para casa con dos empates, que el equipo lo dio todo. Tuvimos suficientes oportunidades como para haber ganado, pero ya sabemos lo que es el fútbol: mientras que no entre la pelotita de poco te vale hacer buenos partidos, como ocurrió ese día. No creo que la palabra sea frustrada. Fue el haberlo tenido tan cerca y no haber conseguido ese objetivo fue quizá lo que más me puede haber marcado. Sin embargo, estoy muy orgulloso por la temporada que hicimos, tanto en liga como en Copa.

Llegó al cargo el año del centenario del club. ¿Hasta cuándo va a seguir, intuye?

No me pongo ni años ni límites. Esto quema mucho, hay muchísimo trabajo detrás y la gente, aficionada o no, no sabe lo que conlleva el día a día de llevar un club adelante. El 80 por ciento de mis horas se las dedico al club y el otro 20 lo tengo que repartir con mi familia y con mis empresas. Gracias a Dios tengo un equipo de gente muy trabajadora que responde, esté yo o no, pero no me pongo límites. Llegará un momento en el que diré que ya no puedo más y que quiero descansar porque han sido equis años intensos, pero no tengo una fecha puesta. Sí me gustaría subir al equipo al peldaño más alto posible. Por eso estoy luchando y preocupándome. La ciudad está reconociendo la labor que estamos haciendo, especialmente este año, en el que estoy viendo a los cacereños superilusionados y motivados.

¿Sigue pensando en que necesita a alguien al lado a modo de inversor, pero que no va a permitir que sea un cualquiera?

Sí. Para seguir escalando esos peldaños más rápidamente, todo lo que sea ayuda viene bien, pero yo no quiero que un socio o un cualquiera venga a estropear ese castillo que tanto nos ha costado construir. Han sido cuatro años de mandato y otro en la sombra muy intensos y de muchas preocupaciones. Todo eso, que ha costado tantísimo, no voy a consentir que nadie lo tire. Sí me gustaría que llegara alguien que pensara igual que yo, que sintiera al Cacereño dentro de su corazón y que consiguiera las metas que yo quiero alcanzar. Sería más fácil por el tema económico. No nos engañemos: en el fútbol la parte económica es fundamental. Con una buena cartera se fichan muy buenos jugadores y es más fácil subir a la Liga Profesional que no ir poco a poco, como las hormiguitas, haciendo buenos fichajes, pero tampoco se te puede ir la cabeza firmando jugadores que no puedas pagar.

Si ahora le viene alguien y le dice: ‘le compro el Cacereño por cinco millones de euros’, ¿qué responde?

¿El 100 por 100 de las acciones? No lo sé. Puedo decir que me costaría mucho. El Cacereño forma parte de mi vida y evidentemente no me quiero desligar de él al 100 por cien. Me gustaría más que vienese alguien y, en el caso que expone, me diera 2’5 millones, yo seguir con el otro 50 por ciento y que pensara igual que yo. Si en algún momento viene alguien a por el 100 por 100, confío en él y creo que lo va a hacer mejor que yo, incluso más rápido a la hora de subir a la Liga Profesional, seguramente la decisión sería que sí, pero siempre y cuando fuese esa meta de verdad, no especulativa. A mí me gustaría disfrutar de mi Cacereño también como socio, aunque no fuera presidente, en la LFP.

Este año no se ha podido retener a muchos jugadores de los que se querían. ¿Se lo esperaba, teniendo en cuenta lo ocurrido el pasado año?

Esto pasó el año pasado, en éste y va a seguir pasando en lo sucesivo en el Cacereño y en cualquier club. Es bueno. Si vienen clubs de superior categoría o con mayor presupuesto es buena señal. El director deportivo, que es el que los analiza, ha hecho su trabajo bien. Te fastidia, pero tienes que pensar que cuando se los quieren llevar es porque las cosas se hacen bien.

Han superado los 2.000 abonados. ¿Qué diría ahora para que se sumaran más a la causa en los próximos días? ¿Cómo les convencería?

Lo mismo que en los últimos años. Que el proyecto que se está montando es serio, sólido e ilusionante. No podemos fichar a jugadores que después no podamos corresponder con los pagos después, como he dicho antes, y con todas las obligaciones. Siguiendo con los pasos dados, hemos demostrado cómo se hace el camino andando, que es como hay que demostrar todo. No con palabrerías, sino con hechos. La vuelta que hemos dado al club en todos los sentidos, tanto a nivel deportivo como a nivel de cantera, el Cacereño Femenino o cómo estaba el terreno de juego y el estadio, creo que son suficientes motivos para que todo Cáceres se vuelque. El convenio con el equipo femenino, también luciendo la misma ropa, hace que estemos muy contentos, tanto una parte como la otra. Los dos nos hemos reforzado mutuamente. Sabemos que va a ser una temporada muy bonita porque tenemos jugadores que nos van a hacer levantar de los asientos más de una vez, estoy totalmente seguro. Que prueben, como decía el anuncio de ‘busquen, comparen y si encuentran algo mejor, cómprenlo’. Pues esto es algo parecido: que vengan a ver un partido y que juzguen y determinen si al final salen contentos de lo visto o no.

-¿Vivirá el Cacereño de las rentas de la pasada temporada?

El Cacereño tuvo unos ingresos la campaña pasada que le han venido muy bien, pero yo desde aquí quiero decir que ha habido muchísimas cosas que pagar. Parece que no tenemos memoria. Cuando entré no teníamos torreta, no teníamos luz. Eso vale muchísimo dinero y ha habido que pagarlo. Que juzguen los aficionados cómo estaba el terreno de juego y cómo está ahora. Estamos al corriente con Hacienda, con Seguridad Social, con Diputación, con jugadores… con un montón de cosas. Que se haya pagado en los últimos cinco años al contado, mediante aplazamiento… eso viene de mis empresas, de mi bolsillo y de los ingresos del club. Con este dinero se han saldado muchísimas cosas de las que ya había de atrás, que ya se han cancelado. Si había aplazamientos se han cancelado al 100 por 100. Además no dejamos de hacer mejoras en el estadio.

¿Quiere decir que duerme más tranquilo ahora?

Los peores años de mi vida han sido los dos primeros de mi presidencia. No había ni un día que no viniese algo con lo que no se contaba. Compras una cosa y ves las deudas que hay, haces una valoración para si tiras para adelante o no, pero mi problema fue que sabía que había unas deudas que podía asumir, pero después me llegaron otra serie de deudas que evidentemente no contaba con ellas y que ha sido muy complicado. Había noches que no era capaz de dormir, sí, solamente pensando en qué me iba a encontrar el día siguiente. Estuve más en el juzgado esos dos primeros años que en toda mi vida con mis empresas.

Realmente, ¿cuál va a ser el objetivo deportivo este año?

Más de lo mismo de todos los años. Vamos a ser un equipo muy competitivo, iremos pasito a pasito y, como bien dice el míster, hay que conseguir el objetivo de mantener la categoría para seguir aspirando. No se nos puede ir la cabeza y tener los pies encima del suelo todos, tanto jugadores, como técnicos y como jugadores. Al campo hay que salir con el cuchillo entre los dientes y no pensar que los partidos se ganan solos. Hay que luchar y trabajar para llevarse los tres puntos. Nadie lo pondrá fácil, y además sabemos que han bajado cuatro o cinco equipos de una categoría superior que van a intentar volver a esa categoría cuanto antes.

¿Hubo alguna duda para la renovación de Julio Cobos, como en el año anterior?

Hay cosas complicadas. Cuando el año del Teruel te planteas muchas cosas. Intentas ver dónde puede haber estado el fallo. Qué puede haber pasado. Te lo puedes plantear y puedes mirar hacia el cuerpo técnico o hacia la plantilla, pero son calentones al principio. Tienes que tener en cuenta el trabajo de todo el año, pensar en frío y no en caliente, y analizar. Al final todo te lleva a que las cosas se han hecho bien y que no puedes centrar en un partido toda la temporada. El Cacereño, si vemos el historial de 104 años, el 70 por ciento ha sido en Tercera División. Desde que subimos llevamos dos temporadas en Segunda Federación jugando playoff de ascenso y en el último en la final. Hay un trabajo detrás que agradecer no solamente a Julio Cobos, sino también al director deportivo y al resto del cuerpo técnico, además de la plantilla. Equipos con mucho más presupuesto no han conseguido ni siquiera meterse en ‘playoff’. Eso hay que valorarla.

-¿El macroproyecto, hay que olvidarse de él o hay esperanzas?

Tuvimos una reunión al poco tiempo de salir Rafael Mateos como alcalde con ellos para que conociesen de primera mano cómo había sido todo. Por parte de ellos tenemos que van a trabajar para ver y averiguar cómo está ese tema. Con la Junta aún no nos hemos reunido. Queremos saber de una vez por todas si va a ser sí o no. Es una incertidumbre que tenemos todos. Necesitamos saberlo para coger o no otro camino que tenemos abierto. Tenemos que intentar que el Cacereño tenga otros ingresos extradeportivos, no solamente los normales de un club. Una partida de los ingresos, no hay que olvidarlo, la tenemos que destinar a los gastos del estadio al ser propiedad privada, unos gastos que otros clubs se los ahorran.

¿Qué le parece que Pedro Rocha, alguien muy ligado al Cacereño durante años, sea ahora el presidente de la Federación Española de Fútbol?

Es el mejor presidente que podríamos tener. Ese sería mi titular. Pedro es un tío serio, una persona trabajadora, que evidentemente no es egoísta. Mucha gente no lo sabe, pero él ha preferido no cobrar de la federación y su sueldo repartirlo en tres sueldos de tres puestos que él creó. Esto dice que él es una persona que le gusta trabajar y que ama a su país y a su tierra y se vuelca, aunque se lo tenga que quitar de su bolsillo. Va a ser un presidente de 10 y desde aquí tiene todo mi apoyo para que no sea solamente hasta las elecciones. Me gustaría que volviese a salir porque es el mejor presidente que podríamos tener. Y no lo digo como extremeño o presidente del Cacereño, sino que si estuviese en otra comunidad pensaría exactamente igual.