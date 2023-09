El Talavera mide el punto de partida del nuevo Villanovense

Se acabó la espera. Este domingo el Villanovense vuelve a escena más de dos meses y medio después del batacazo que supuso para los serones quedarse fuera del ‘playoff’ de ascenso a Primera Federación tras no ganar al Alcorcón B en la última jornada de la temporada anterior.

Pero eso ya es agua pasada y ahora el equipo que dirige José González ‘Gus’ afronta el nuevo año con las ilusiones renovadas y con la ambición de volver a hacer un gran año. Eso sí, la primera piedra de toque para los serones se presume, cuanto menos, complicada. El Villanovense visita este domingo el siempre difícil feudo de El Prado para medirse a un Talavera que viene de Primera Federación y que además está llamado a ser uno de los equipos punteros del grupo. «Nos enfrentamos a uno de los favoritos del grupo», dijo Gus en la previa de la primera jornada.

Y es que el técnico es consciente de que a priori este año habrá más nivel en el grupo y la competencia será máxima, una vez más, tanto por los puestos altos como por los de abajo. «Puede parecer un tópico, pero debemos ir semana a semana y no nos podemos desviar de objetivos a corto plazo», analiza el preparador.

Todo esto para un Villanovense cuyos resultados durante la pretemporada no es que sean especialmente significativos con sendos empates ante Pozoblanco, Calamonte, Rayo Majadahonda y Mérida y con una derrota en el último encuentro preparatorio ante el Betis Deportivo. A pesar de todo las sensaciones sobre el terreno de juego no han sido malas y se prevé un equipo muy similar al de la temporada pasada, al menos en cuanto al estilo que promulga Gus. Así, es probable que el técnico tarde aún unas jornadas en encontrar su once tipo, pero lo que parece claro que jugadores como Relu o Isra Cano, ambos fichajes de este mercado estival, gozarán de protagonismo a lo largo de la temporada. También David Agudo parece contar con la confianza del entrenador para gozar de numerosos minutos en la punta del ataque junto a su amigo Sillero.

Lo más positivo para Gus es que la pretemporada no se ha cebado en exceso con el estado físico de sus futbolistas y podrá contar con todos a excepción de Óscar y Javi Sánchez. El primero aún arrastra molestias derivadas de su grave lesión de rodilla de la temporada pasad y el segundo arrastra una sanción de dos partidos acarreada en la última jornada ante el Alcorcón B en territorio madrileño.