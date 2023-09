El Montijo se agarra al hambre y motivación de su plantilla

Illescas: César Llera; Cristian Molina, Chaves, Víctor, Núñez, Marvin, Marcos, Gabri, Javi Feria, Cortázara y More.

El Montijo 3.0 en Segunda Federación se pone en escena en partido oficial este domingo en el municipal Emilio Macarro recibiendo a un recién ascendido de categoría como es el Illescas, a partir de las 12.00 horas. Después de renovar prácticamente a todo el bloque, el club ha apostado, de momento, por una plantilla relativamente corta con apenas 20 efectivos, como ya ocurriera en temporadas pasadas. Eso sí, este año se apuesta por un elenco de jugadores jóvenes, con hambre y con ganas de demostrar que pueden dar el salto de categoría.

Dentro de esa fisionomía de la plantilla también encaja su entrenador, Emilio Tienza, otro debutante en Segunda Federación y con un trampolín para poder llegar más lejos. Fácil no lo tendrá. No ha tenido todos los fichajes que esperaba, aunque asegura estar satisfecho por cómo ha ido la pretemporada. «Me ha gustado mucho el equipo en los últimos partidos. He visto que defendemos bien y que generamos ocasiones. Quizá, nos falten más cosas de cara al gol y tengamos que basar mucho también en ser seguros atrás y aprovechar las oportunidades que tengan los de arriba. Al fin y al cabo, esta categoría también vive mucho de eso».

Entre las nuevas incorporaciones ha encandilado en el plantel la llegada de Darius, un delantero rumano de 20 años que había militado en el Utebo y cuyo desparpajo ha calado en pretemporada. Podría ser titular junto a Alberto Salido o Javi Bernal. El primer once, en cualquier caso, es una incógnita en este debut, aunque el más seguro en portería es Sergio Tienza.

El rival

El Illescas es un recién ascendido de categoría, pero su entrenador Pablo Nozal ha avisado que «el equipo está bien preparado y llega con ambición a este primer partido». Ha evidenciado buenas sensaciones en pretemporada y dentro de su plantilla se encuentra Marvin, defensa central que la pasada temporada militó en Montijo y que volverá justo en la primera jornada. También está el portero extremeño César Llera, natural de Zafra y que la pasada temporada ya tuvo opciones en esta categoría en las filas del Vélez.

Sobre el Montijo, Nozal ha comentado que «nos vamos a encontrar un campo pequeño, donde la gente aprieta y un equipo con una afición que le gusta estar cerca de los suyos. Nos tenemos que adaptar pronto a la categoría para que no se nos marchen rápido los partidos»