Mallorca y Athletic Club resolvieron con un empate (0-0) su partido de la cuarta jornada en Son Moix, un resultado que no satisface del todo a ninguno.

Los bermellones siguen sin celebrar un triunfo y los 'leones' perdieron una buena oportunidad de sumar tres puntos y consolidarse en la parte alta de la clasificación.

El Mallorca del mexicano Javier Aguirre no termina de arrancar. Dos puntos de doce posibles no entraban en las previsiones de nadie en la isla, pese a que el equipo se ha reforzado con futbolistas de calidad como Sergi Darder, Cyle Larin o Samu Costa, entre otros.

El Athletic de Ernesto Valverde no supo finiquitar arriba todas las ocasiones que creó a lo largo de los 95 minutos. Pudo inaugurar el marcador en la primera parte; también rozó el gol en la segunda. Pero al final, se tuvo que conformar con un punto, idéntico botín que la pasada temporada (1-1) en el mismo escenario.

Aguirre reforzó el ataque con la dupla Larin-Muriqi y apostó por el central belga Van der Heyden, debutante en LaLiga y sustituto de José Copete, titular en la derrota ante el Granada (3-2) la pasada jornada.

El "Vasco" mantuvo la línea de cinco defensas, habitual en él desde que llegó al banquillo del equipo balear en marzo de 2022 y dio plenos poderes a Costa, Darder y Rodríguez en el centro del campo, prescindiendo de Omar Mascarell y Manu Morlanes, ambos en el banquillo.

Las novedades en el once no elevaron el nivel de juego de los bermellones en un choque condicionado por el viento. Pese a que el Mallorca empezó bien, presionando en todas las zonas del campo e intentando encontrar a Muriqi y Larin, no fue suficiente para acercarse con claridad a la portería de Unai Simón.

Valverde, por su parte, recuperó a Oihan Sancet después de que éste cumpliera un partido de sanción ante el Betis, y alineó a Yuri Berchiche en la banda izquierda de la zaga ya recuperado de una fractura de peroné sufrida el pasado mes de junio.

Su equipo se armó en torno a Ruiz de Galarreta y Sancet y se desplegó arriba con la velocidad de Nico e Iñaki Williams, dos auténticos quebraderos de cabeza para la defensa local.

Precisamente, Sancet y Nico Williams pudieron abrir el marcador con sendos disparos muy ajustados, ambos, al segundo palo. El primer tiempo finalizó con la primera tarjeta amarilla del partido. La vio Lekue.

Al comenzar la segunda parte, y poco después de que el colegiado anulara un gol al Mallorca por fuera de juego, Aguirre mandó calentar al canterano Javi Llabrés y Valverde, a Iker Muniain y Beñat Prados.

Llabrés entró por Larin, que todavía no está para jugar 90 minutos, según declaró el "Vasco". Muniain lo hizo por Sancet y Prados sustituyó a Lekue.

El choque se mantuvo fiel a lo que había ocurrido en la primera parte: dominio alterno, muchas precauciones en defensa y con el Athletic mucho más cerca de celebrar el primer gol.

El Mallorca reaccionó en el ultimo cuarto de hora. Suyas fueron las mejores ocasiones para abrir el marcador. Muriqi remató en la entrada del área y su disparo fue despejado a córner por Vivian. Poco después, un cabezazo del kosovar fue desviado en última instancia por Iñaki Williams bajo los palos.

El Athletic se vio superado en esos instantes, pero respondió bien a todas las acciones ofensivas de su rival, en los momentos en que la afición local pedía a gritos la entrada al campo de Abdón Prats, un delantero muy querido en Mallorca.

El conjunto bermellón llegó al tramo final del partido con tres puntas, Llabrés, Muriqi y Abdón Prats, en busca de su primera victoria de la temporada, que no llegó por el buen trabajo defensivo final de los "leones".