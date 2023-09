Empate de aprendizaje para el Mérida

En la primera jornada de liga todo fueron elogios al Mérida por cómo había afrontado la primera parte del encuentro ante el Linares. Más concretamente, la primera media hora. Una semana después, en unas condiciones de partido muy distintas, en un campo de dimensiones más reducidas como es El Palmar y ante un rival con más mordiente como el Atlético Sanluqueño, «hemos salido con una marcha menos», reconocía el propio entrenador emeritense, Rai Rosa.

Las malas sensaciones que estaba dando el equipo romano se convirtieron en dos goles en contra antes de que se cumplieran los primeros 30 minutos. A pesar del mal juego, los emeritenses tienen argumentos para pisar el área contraria y se encontraron con un penalti a favor, tras una acción individual de Escardó, solo cuatro minutos después del segundo gol encajado que «nos ha dado esa vidilla que necesitábamos para encarar la segunda parte de diferente forma».

La segunda mitad de los de Rai tampoco fue una oda al buen fútbol, pero mejoró y al final, con José Elo ‘a lo Alexanco’ consiguió empatar en el descuento. Con lo cual, a tenor de lo visto, «la valoración es positiva porque remontar un dos a cero en este campo no es fácil y demuestra la ambición de no sentirse derrotado nunca», valoraba el entrenador al final del choque, aunque también recalcaba que «en la primera media hora no hemos salido nada bien, en los primeros minutos nos han pasado por encima en cuanto a actitud, ritmo y a todo, nos han ganado los duelos y las segundas jugadas».

Cierto es que «el equipo ha demostrado no darse por vencido» y, quizá, si hubiera durado unos minutos más el encuentro «se hubiera decantado por nuestra parte porque estábamos mejor físicamente», pero esta remontada debe servir para que el equipo se dé cuenta de que no puede salir con esa actitud a ningún partido y, mucho menos, lejos del Romano. Hace un año el aprendizaje fue en Linarejos, en la primera jornada, también con dos goles en contra en los primeros minutos y no hubo cambio en el marcador. En esta ocasión han terminado rascando un punto, pero debe evitarse salir con esa ‘pájara’.

La lesión de Álvaro Juan

La peor noticia del choque fue la lesión en el hombro de Álvaro Juan. El futbolista se resbaló al pisar el balón en la primera acción en la que participaba y al caer se hizo daño teniendo que ser retirado en camilla. Para conocer el alcance de la lesión «hay que esperar a las pruebas, pero las sensaciones no son buenas», reconocía Rai, que espera que «sea lo menos posible», pues entiende que es «una pena» para el futbolista que «acaba de salir de otra lesión».

Quien no disputó ningún minuto fue Beneit. La explicación del técnico fue que «no está roto, pero tiene una sobrecarga muy grande». La semana pasada no entrenó, pero espera tenerlo para esta.