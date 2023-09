Un liderato y tres resbalones

Debut de grandes contrastes este año para los nuestros en Segunda Federación. Uno pone la clasificación y ve al Cacereño, eterno aspirante siempre a la gloria, liderando el grupo V. Y eso motiva en Cáceres. Pero mira hacia abajo y ve tres derrotas de inicio, una de ellas de un Badajoz llamado al regreso a Primera Federación, y preocupa. Más dulce que amargo el debut para el Llerenense, que empató en casa, pero sumó en su primera experiencia en esta categoría.

Lidera el Cacereño, que tuvo minutos brillantes sobre el Príncipe Felipe y, lo mejor, que no sufrió en exceso ante un rival tradicionalmente incómodo como es el Navalcarnero. Hay muchas notas positivas del debut. Para empezar, nombres propios, como el de Iván Fernández. El de Retamal de Llerena sigue creciendo pese a su juventud. Tiene gol, descaro, desparpajo. Es un puñal. También tiene buena pinta Piri, que lideró la defensa. Y Lolo Pla, que tiró de experiencia y jugó fantástico de espalda a portería. Y Jorge Barba, al que ya no vamos a descubrir.

La otra buena noticia es el fondo de armario de este Cacereño. Es pronto para valoraciones, pero parece que hay relevos que, desde luego, no bajan para nada el nivel.

El Cacereño jugará en Villanueva de la Serena el próximo domingo ante un Villanovense que perdió en su debut en Talavera. El partido quedó en segundo plano por lo que ocurrió antes del mismo. La tormenta y el diluvio lo hicieron retrasar más de dos horas. De hecho, no se iba a jugar, pero los jugadores y técnicos del Villanovense se empeñaron y comenzaron a achicar agua ante la pasividad del personal del Talavera. En un comunicado, los serones han expresado su decepción por la falta de acción de los directivos del Talavera. En el escrito, asegura no ententender porque el club talaverano no colaboró para dejar el campo sin agua, aunque deja claro que sí hubo jugadores del equipo local que sí ayudaron. El Villanovense quería jugar, ya que no hacerlo le repercute negativamente en lo económico. Lo peor, la derrota.

También derrota del Montijo, que se estrenó de la pero manera: perdiendo en casa ante un recién ascendido. Lo peor no fue el marcador, sino la imagen. Apenas llegó a puerta y se mostró un equipo inofensivo. Tiene mucho trabajo por delante Emilio Tienza. Apenas hubo aprobados en el partido. Tal vez destacó el central Matheus, pero poco más. Le faltan piezas a este Montijo que el domingo visita Soria para jugar ante el Numancia.

Salvó un punto en su estreno el Llerenense, que vivió una fiesta durante todo el partido en su debut en Segunda Federación. Ojo con el portero del Llerenense, Kellyan, que regaló una colección de paradas salvadoras impresionantes. Las tuvo también para ganar, pero la expulsión del frances Bayo lo dejó sin armas. Luismi, ante la cortedad del plantel, tuvo que poner al juvenil Iker de inicio. El primer desplazamiento será el sábado a Illescas, un rival directo por la permanencia.

De todos los tropiezos, el del Badajoz fue el más sonado. El Unión Adarve le sacó los colores, especialmente en una primera parte para olvidar. El error del segundo gol en la entrega es impropio de un equipo que quiere jugar por el ascenso.

El Badajoz ha confeccionado tarde su plantilla. Es una evidencia que le faltan algunas piezas de calidad, sobre todo arriba, y Tenorio ya tiene que conformarse con lo que hay. Como nota positiva, destacar a Saidou Bah, que salió en la segunda parte y apunta a ser una especie de Adilson esta temporada. A ver cómo evoluciona. El domingo, el Badajoz viaja a Canarias para jugar ante el Atlético Paso, que se ha reforzado muy bien al final del mercado.