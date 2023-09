El Villanovense pierde en la piscina de Talavera

1 - Talavera: Biel Rivas; Connor, David Ramos, Carlos, Fontán; Julen, Javi Rey, Tass (Caio Silva, min. 76); Abeledo, Szyma (Dago, min. 61), Pipo (Edu Gallardo, min. 61).

Si se quiere jugar, se puede. Al menos este domingo. Al menos, eso pensaron los futbolistas del Villanovense que, ni cortos ni perezosos, se pusieron el mono de trabajo antes del partido y colaboraron, si no ejecutaron, en la limpieza de unos córneres anegados por las intensas lluvias que sufrió la ciudad de la cerámica. Con la colaboración de algunos aficionados blanquiazules y mucho esfuerzo, lograron desalojar las balsas de agua que hicieron dudar al árbitro en tres ocasiones si suspender el choque o no. Ganas tenían de jugar los extremeños. Y los seguidores talaveranos de que se jugara, y acompasaron sus esfuerzos con gritos de "Villanovense, Villanovense". Un aplauso para ellos. Ya fuera por sus ganas de jugar o por no tener que retornar otro día a Talavera para jugar. Al final, el partido comenzó a las 21:08. Con más de dos horas de retraso.

Vayamos al fútbol. Si antes del inicio parecían los pacenses los más interesados en jugar, cuando el balón empezó a rodar, sucedió al contrario. El Talavera comenzó mandón. Mucho control del balón, pelota movida con criterio por ambas bandas, acercándose al área... Buena presentación de los locales. Más timoratos los visitantes, muy predispuestos a buscar con balones largos a Joshua por la banda izquierda, para donde se volcaban los de José González inicialmente. Precisamente por esa banda llegó el gol local, a la postre, definitivo. Un córner botado por Abeledo no fue ni despejado ni rematado por nadie quedándose triste y solo hasta que Javi Fontán, precisamente el par de Joshua, lo envió con violencia y sin oposición posible del portero al fondo de las mallas.

El técnico visitante se empeñaba a pedir calma a los suyos desde la banda. Mucho no les duraba la pelota y parecían jugar con dos o tres menos. De esa manera presionaban los de Pedro Díaz. No respondían e la misma manera los visitantes, timoratos a la hora de salir a la presión y más preocupados en guardar la ropa. Normal. Llovía de nuevo. Al menos, poco a poco, fueron desplegándose logrando su mayor logro, un córner, en el minuto 24. No tuvo muchas consecuencias el saque de esquina pero ya era algo. Hasta entonces, prácticamente nada, salvo defenderse con cierto orden. Fue el inicio de una serie de ataques con sus respectivos córneres y sus minimelés en el área local. La lluvia, que arreciaba de nuevo, y mucho, hacía que fuera difícil controlar el balón... y también despejarlo. Por fortuna para los locales, los visitantes tampoco podían tener mucho toque con semejante manta de agua.

Curioso, pero parecía que los extremeños se adaptaban mejor a las condiciones acuáticas del choque que, por suerte, no generaba situaciones de peligro para la integridad de los jugadores. Eso sí, las opciones de gol no abundaban... en ninguna de las dos áreas. Mucha brega en el espacio comprendido entre las dos áreas, pero los guardametas solo intervenían con los pies. Así, hasta el descanso.

Tras él, apunto estuvo el Talavera de ampliar la diferencia en el luminoso nada más recomenzar. Buen balón en profundidad de Tass y Szymanoski, solo, algo escorado, mandara la pelota fuera rozando el palo. Algo similar a lo que sucedió tres minutos después, esta vez por mediación de Abeledo, aunque su zurda no encontró los tres palos también por poco. Lo que sí encontraba el partido era un Talavera que había salido como en la primera mitad dominador y ambicioso. Eso sí, el Villanovense se sacudió el dominio antes. Eso sí, como en la primera mitad, por la izquierda, por donde Joshua generaba situaciones de peligro llegando a la línea de fondo.

De hecho, los de José González se apropiaron del balón y trataban con insistencia de colgar balones al área buscando sorprender a la zaga local con algún cabezazo o balón suelto. Ahora bien, los visitantes debían tener cuidado con su retaguardia porque Szymanoski era un peligro medio indetectable par la defensa pacense. Un pase en profundidad no acabó en gol de milagro, con Alejandro ya superado. Y muy cerca estuvo apenas un minuto después Pipo, pero esta vez sí fue capaz Alejandro de impedir lo que parecía un gol cantado.

Estos dos ataques hicieron daño a los visitantes, que recularon un poco para tratar de evitar lo pases en profundidad locales que tanto les inquietaban. Eso sí, mejor defenderse con el balón, y a ellos de dedicaron los de José González, empujando poco a poco a los locales hacia su área. Ahora bien, cuando estos salían... era con peligro. Los blanquiazules buscaban eso: alejar el esférico de su área y que los minutos pasaran. Y lo lograron con mucho acierto ya que Biel Ribas no tenía que usar las manos para nada.

Los minutos pasaron sin que los talaveranos finiquitaran el choque, lo que daba esperanzas de una acción puntual que significara el empate. Así, desde luego, lo temía la parroquia local, por mucho que el partido se jugara mayormente lejos de su área. Y aunque Dago se fuera de todo y de todos y se topara con Alejandro cuando ya se cantaba la sentencia. Por dos veces. Desde luego, por merecimientos, el Talavera fue mejor. Y se llevó los tres puntos.