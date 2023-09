"Ojalá pueda jugar algún día en categorías superiores con el Cacereño"

Álvaro Clausí Marín (7 de abril de 1993, Alicante) es un tipo sosegado, tranquilo, al tiempo que analítico, al que se le entiende muy bien todo lo que habla porque lo hace con sencillez y claridad. Se le nota que le gusta su condición profesional de futbolista. Sin ruido, pero firme, nadie duda que es ya el líder en el Cacereño. Este graduado en Dirección y Administración de Empresas, que ostenta un doble máster especializado en dirección de proyectos y dos cursos superiores en contabilidad financiera y marketing digital, quiere «apurar y estirar todo lo que pueda el fútbol mientras me encuentre bien. Tengo claro que no quiero arrastrarme. Cuando no vea que no estoy a tope lo voy a dejar», comenta en esta entrevista. El nuevo capitán verde lo tiene claro: es feliz en Cáceres, donde es unánimemente reconocido.

Segundo año en el Cacereño, capitán y coincidencia entre los aficionados sobre su liderazgo. ¿Qué sensación le produce esto?

Para mí es un orgullo que la afición te reconozca el trabajo que haces. Es de estar agradecido. El tema del liderazgo quizá sea por mi posición en el campo y el papel de intentar tener siempre ordenado a todos los compañeros. Puede que esas características se magnifiquen un poco más, pero lo que trato es de hacer de la mejor manera mi labor y que, a ser posible, eso se traduzca en victorias.

¿Dónde va a llegar su equipo este año?

Tenemos que ir partido a partido. Tenemos un equipo que, estamos como todos, en construcción. Solamente seguimos cuatro de la campaña pasada. Sí es verdad que la temporada ha sido buena y los que han venido han hecho un buen grupo. Cuando vayan pasando los partidos, las semanas y los meses ya veremos dónde estamos y a qué podemos aspirar.

¿Se puede soñar con hacer algo grande?

Por poder se puede, pero como he dicho antes, con los pies en el suelo. Somos un equipo completamente nuevo y el grupo es muy difícil. Hay cuatro equipos que bajan de Primera Federación que han hecho plantillas para intentar volver a subir. También tenemos otros, como puede ser el caso del Paso, que han hecho un gran desembolso para intentar también optar a esas plazas de arriba; el Villanovense, que siempre es competitivo; el Guadalajara, que fue el único que nos superó el año pasado, tanto como aquí como allí, a pesar del resultado. Son para tener en cuenta.

Como primera sensación, ¿hay mejor o peor plantilla que la temporada pasada?

En realidad es distinta. Las comparaciones son odiosas. La idea que tenemos es muy parecida, pero tenemos jugadores diferentes. A lo mejor el año pasado nos faltaba más variedad, como extremos puros como Fran Viñuela. Es un equipo muy parecido, pero con distintos registros.

¿Qué diferencia hay en cuanto a ambiente dentro del vestuario?

Los dos años he notado rápidamente un ambiente muy bueno, si digo la verdad. El año pasado una de las claves fue el buen grupo que había. En eso la dirección directiva hace hincapié: buenos jugadores se presupone que se ficha, pero también fichan buenas personas. Esto, a la larga, en mi opinión, es la clave para estar arriba o no tanto.

Le preguntamos al presidente algo así como si tiene pesadillas con lo de Huelva y el frustrado ascenso. ¿Y usted? ¿Qué les faltó realmente?

No sé qué faltó, pero sí es verdad que los primeros días de después del segundo partido fueron realmente duros. El ver tan de cerca el ascenso, y más después de una eliminatoria en la que, bajo mi punto de vista, fuimos muy superiores aquí y en Huelva… pero nos faltó concretar las ocasiones claras que tuvimos cuando estábamos 0-1, el no haber matado el partido, con el 0-2 la cosa hubiera cambiado. El tiro al palo que tuvo Solano con ese resultado… al final te pones a pensar y no sabes qué pasó realmente. Lo que sí sabes es que se intentó por todos los medios y no se consiguió al final. Pero también se consiguió enganchar a la gente y el otro día, con la que estaba cayendo, las 2.400 personas que estaban era lo importante. Eso es de verdad la base de si el Cacereño quiere aspirar a más: el poder tener una masa social mayor.

A sus 30 años, ¿se podría decir que está en el mejor momento de su carrera?

Siempre lo hablado con Julio (Cobos). Con anteriores entrenadores sí me lo han comentado. Desde los 27-28 años, cuando llegúe a Villanueva de la Serena, sí que he encontrado la madurez, estando más cómodo en el campo y sabiendo qué hacer en cada momento. Esto te lo da la experiencia de haber jugado ya tantos años. La temporada pasada fue muy buena, sí, pero también recuerdo que mi segundo año en el Villanovense también, pero puede ser que haya sido por la mezcla que se haya hecho en el equipo y que las cosas vayan bien. No sé si estoy en mi mejor o peor momento de mi carrera, pero sí es verdad que me encuentro muy bien.

Dado su nivel actual, ¿qué ha pasado para que usted no juegue en categorías superiores? Incluso ha estado en algún club importante como el Mallorca…

En el Mallorca B estuve en Segunda B, pero me lesioné y me tuvieron que operar del pubis. Ha habido momentos buenos, cuando era más joven, pero cuando me vino esta lesión puede que pudiera haber dado un salto. En Villanueva no subimos ese segundo año, quedándonos fuera por golaveraje. Siempre es complicado ese salto si no asciendes. Pero yo estoy contento de estar donde estoy y he elegido estar aquí. Estoy muy a gusto y ojalá pueda estar algún día en categorías superiores con el Cacereño, si es posible.

¿Ha rechazado mejores ofertas por seguir en el Cacereño?

Es verdad que he tenido ofertas. De superior categoría no, aunque sí contactos, pero no se plasmó en nada más. Yo no quería estar esperando todo lo verano. De Segunda Federación sí tuve ofertas más importantes que la del Cacereño, pero hablé con Francis (Bordallo, el director deportivo del Cacereño), con mi pareja y con mi familia. Tienes que estar en un sitio donde estés cómodo y no a lo mejor a un club donde te paguen más, pero no sentirte tan valorado como yo me siento aquí. La experiencia me decía que tenía que quedarme, aunque la oferta económica no fuera tan importante.

Pero este año sí se le ha valorado más…

Sí, sí. Los del año pasado también nos hemos ganado el derecho a que se nos trate un poco mejor, el poder pedir un poco más. También que nos esperen mientras mirábamos otros clubs… y yo por eso estoy muy agradecido al Cacereño. Hablé con Francis y le dije que, a pesar de las ofertas que tenía, si no me salía nada de Primera Federación, iba a continuar aquí. Los cuatro que nos hemos quedado (con Karim, Telles e Iván Fernández, que son muy buenos tíos) somos importantes en el vestuario, que nos gusta que haya buen rollo. Esto hace que sea todo muy sano.

Lleva cinco años en Extremadura alguien que es de una ciudad que está a 700 kilómetros. ¿Qué tenemos aquí que tanto le atrae?

La vida misma. Antes de venir aquí, sinceramente, no conocía nada. “¿Hasta Villanueva, hasta allí?”, me pregunté, pero lo tengo que decir otra vez: es que aquí estoy muy a gusto. Es verdad que en verano aprieta el sol, pero después en el resto del año hace un clima superbueno. No es un sitio donde sea caro vivir. La calidad de vida es muy buena. Vienen amigos de vez en cuando y se sorprenden de ello. La gente desconoce lo bien que se vive aquí.

El domingo, ¿será para usted un partido especial jugar ante el Villanovense?

Por supuesto. Allí tengo grandes amigos. Villanueva de la Serena me sirvió para jugármela en Tercera y me salió bien porque conseguimos el ascenso a la Segunda B. Me di a conocer en esta zona y conseguí aquí mi máximo nivel. Ojalá lo pueda superar, pero siempre estaré agradecido a Villanueva, a su gente de allí, por todo lo que me encontré y me ayudaron. Guardo grandísimos amigos. También me llevo muy bien con el expresidente del club, Tapia, «alguien que te decía las cosas a la cara», con Javi Sánchez, con Pajuelo, con Tapia jugador, que ahora lo ha dejado por problemas de rodilla. En Villanueva me trató también muy bien la afición. ¿Celebrar el gol? Dudo que meta, pero no lo sé. Ya veremos.