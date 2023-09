El Mérida recupera a Elejalde y Beneit para medirse al Melilla

La nómina de futbolistas que no estarán disponibles para el siguiente partido suele ser la primera pregunta recurrente en las comparecencias previas a los partidos. En este sentido, los entrenadores, por aquello de no dar pistas al rival, en algunas ocasiones dicen verdades a medias sobre la disponibilidad de algún futbolista, aunque luego la realidad sea bien distinta. Hace una semana, Raúl Beneit entró en la convocatoria del Mérida, pero la realidad es que no estaba disponible, por eso no jugó ni un solo minuto, como reconoció el entrenador romano, Rai Rosa, tras el choque. Para esta semana, el jugador está «en perfecta condiciones», según su técnico, quien también recupera a Iñaki Elejalde. El delantero está completando las últimas sesiones de entrenamiento de esta semana y la intención de Rai es «que pueda tener minutos para que vaya recuperando sensaciones».

Empate de aprendizaje para el Mérida En el capítulo de bajas, Diego Parras «creíamos que iba a llegar, pero no llega», dijo el preparador, además de Akito, que sigue en Japón, y los lesionados Juan Palmares y Álvaro Juan. Este último se lesionó en una acción la semana pasada produciéndose una luxación de hombro. El preparador emeritense estima que el periodo de baja, «en el mejor de los casos, va a superar el mes». Informaba Rai que el jugador «la semana que viene pedirá consejo a un par de médicos para que le aconsejen si operarse o seguir un tratamiento conservador, el tiempo estimado sea una cosa u otra es el mismo». Cabe recordar que el futbolista se perdió prácticamente toda la pretemporada por una lesión muscular y ahora vuelve a estar en el dique seco, una cuestión que «me trastoca bastante porque se firmó para tener un jugador desequilibrante en banda para el último tercio, pero, por otra parte, el no haberlo tenido durante toda la temporada ha hecho que vayamos adaptando posiciones y al final hay varios jugadores que pueden jugar ahí, aunque con trabajos diferentes». Por otro lado, para el partido del domingo (12.00 horas) en el que el Mérida recibe al Melilla, el club ha organizado una serie de actos para conmemorar el Día de Extremadura y se viva un ambiente festivo. También en el plano social, el pasado jueves hubo una reunión entre el director general de la entidad, Alejandro Pérez, y un grupo de aficionados, en un acercamiento que se ha repetido en temporadas anteriores, en la que los seguidores realizan una seria de propuestas y también son informados de algunas cuestiones del club para desarrollar iniciativas positivas para ambas partes. Horarios de la primera vuelta Por otro lado, el Mérida ya conoce todos los horarios de sus partidos de la primera vuelta. Es decir, hasta la jornada 19, que se jugará el 14 de enero de 2024, día en el que el conjunto romano recibe al Recreativo Granada (18.00). Según esos horarios publicados este viernes por la Federación Española de Fútbol los tres próximos partidos del club emeritense tras recibir este domingo al Melilla se jugarán en sábado. El día 23 recibirá al Real Madrid Castilla (18.00 horas) en una de las citas que más público suele atraer. El siguiente encuentro como local, en la jornada 7, será contra el Antequera el 7 de octubre (20.00) y el 21 de ese mismo mes visita el Romano el Murcia (18.00). Para que el Mérida vuelva a jugar un partido como local en domingo habrá que esperar hasta el 5 de noviembre, día en el que se enfrentará al Ibiza (12.00).