Histórico primer triunfo del Llerenense

0-Illescas: Christian Gómez; Viaña (Álex Cañizares 72’), Marvin, Poveda (Rico 55’), Feria (Víctor 55’); Chaves, Christian Molina, Núñez (More 55’), Molina (Gabri 46’); Mingo, Borona.

Tarde victoriosa e histórica para los discípulos de Luismi Álvarez tras superar con nitidez a un Illescas que apenas opuso resistencia (0-3). Laerte abrió el marcador de potente remate de cabeza. Perdonó el conjunto sagreño el empate y Maikel les castigó con un doblete propio del delantero que se espera por la Campiña del Sur. El gran fondo físico y la dupla de atacantes con Maikel y Laerte complicaron la vida a la defensa toledana. El Llerenense ya sabe lo que es ganar en Segunda Federación y termina el día como líder del grupo.

Duelo de recién ascendidos en Illescas.. El equipo de Luismi viajaba con la única baja de Bayo, expulsado la jornada anterior frente al Atlético Paso. Enfrente, un CD Illescas que hacía su debut histórico en casa al jugar en una categoría superior a Tercera División.

El partido comenzó con dominio local. En el 10, internada por la izquierda de Javi Feria que concluyo con un remate sin pararla de Mingo pero se fue rozando el poste pacense. Al cuarto de hora llegó el primer gol de la tarde y de los de la Campiña del Sur en la temporada tras el 0-0 ante el Atlético paso. Jugada por la izquierda de Platero y su centro con música al área adversaria fue rematado por Laerte de cabeza a la red. Gran gol del punta brasileño.

El equipo local acusó el golpe y el Llerenense jugó tranquilo y dejando pasar los minutos con el marcador a su favor. Sin embargo, en el 32 pudo empatar el equipo local con un centro de Edu Viaña que atrapó con dificultades Kellyan, que no logró atajar a primeras el esférico ante el acoso de Mingo. Así se entró en la recta final con mucha tensión Laerte Polydoro fue el blanco de las entradas por parte local con dos faltas consecutivas.

La segunda parte comenzó con el posible empate del Illescas, la única ocasión clara de los discípulos de Pablo Nozal. Pase a la derecha donde estaba Gabri y con todo a su favor envió el esférico al lateral de la red. Perdonó el delantero el empate y en la jugada siguiente Maikel amplió distancias en el marcador tras una jugada por la derecha del omnipresente Laerte, cesión en corto a Maikel, recorte y disparo raso del ariete. Quedó sentenciado el encuentro ya que los visitantes jugaron con inteligencia y fondo físico admirable. En el 54 saque de esquina en el que se pidió mano de Mario Tomé pero el árbitro no lo consideró como tal. En el 55 Pablo Nozal triple cambio en busca de la reacción del conjunto local que no llegó. Aún así, en el 63 More disparó desde la frontal y tuvo que enviar a córner un defensa visitante el derechazo del jugador local. A la contra pudo llegar el 0-3 en el 65 con el despeje del internacional guineano Marvin que dio en Maikel y casi entra de carambola.

En el 74 Keyllan salvó la peinada de Mingo. En el 97 minutos, contra letal que culminó Gus con un pase a Maikel para que fusilase y cerrase el encuentro.