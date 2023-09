El Villanovense y el Cacereño, a por el primer derbi de la temporada

Primer derbi de la temporada, y además cargado de connotaciones de especial interés, en el grupo V de la Segunda Federación. Villanovense y Cacereño se disputan los puntos este domingo en tierras seronas desde las 19.00 horas. Ytodo ello en medio de una creciente expectación, pues serán los muchos los seguidores visitantes lo que estarán presentes en el estadio Villanovense. El decano extremeño se siente arropado por sus fieles, y más tras el comienzo victorioso (2-0 al Navalcarnero).

El Villanovense llega tras un inicio nada bueno. No ha empezado con el mejor pie la temporada a tenor de la derrota de la pasada semana en Talavera (1-0). No le bastó con achicar agua a los jugadores del club serón para poder jugar el partido en el municipal de El Prado que al final no pudieron evacuar el balón que acabó dentro de la portería para que la victoria se quedara por la mínima en territorio toledano.

Ahora los de José González ‘Gus’ reciben a otro de esos equipos llamados a pelear por todos: el Cacereño. Si bien, los serones juegan en casa, donde en las últimas temporadas a los de Julio Cobos les ha costado especialmente ganar. De hecho, la pasada temporada fue en el derbi frente al Cacereño cuando los locales lograron su primer triunfo de la temporada ante su afición tras tres intentos fallidos.

Por eso en el Villanovense no están ni mucho menos preocupados por la derrota del pasado fin de semana. El curso pasado la primera victoria no llegó hasta la tercera jornada en una visita al Atlético Paso y la primera en casa hasta la quinta jornada, motivos por los que la confianza es máxima.

En el apartado de bajas, Gus sigue sin poder contar con el central Javi Sánchez, que todavía arrastra sanción de la última jornada del curso pasado. Por lo demás, el técnico deberá manejar las molestias y problemas físicos de algunos de sus jugadores. Óscar Muñoz y David Agudo no entraron en la convocatoria en Talavera por algunos problemas y habrá que ver si están listos o no para poder contar con minutos ante el Cacereño.

Relu, posible titularidad

Lo que sí es una obviedad es que Gus no repetirá el once que puso en liza ante el Talavera. No suele hacerlo, y menos aún tras una derrota. Así, se espera que mueva algunas posiciones y quizás Relu, excentral del Cacereño, sea titular en el eje de la zaga. Isra Cano volverá a ser titular y Sillero, salvo sorpresa, será la referencia en ataque ante un Cacereño que promete poner las cosas especialmente difíciles al Villanovense a tenor de lo ocurrido en el primer duelo liguero. Yla presencia masiva de seguidores es otra arma a usar por el CPC en un terreno en el que tradicionalmente le ha sido difícil lograr buenos resultados.

El Cacereño llega en plenitud psicológica y física. Solamente cuenta con la baja del centrocampista Deco, que arrastra partidos de sanción de la pasada temporada en el Coria. Este domingo cumplirá el segundo.

«Es de esos partidos que a todo el mundo le gusta jugar», enfatizó el técnico verde, Julio Cobos, muy respetuoso con su rival. «El Villanovense es un buen rival que a pesar de no conseguir rascar nada en Talavera, hizo un muy buen partido y fue merecedor de algo más. El resultado no fue bueno, pero los entrenadores nos quedamos con lo positivo y el Villanovense dio una muy buena impresión, buenas sensaciones, ante uno de los favoritos».

«Espero un Villanovense muy intenso, como casi siempre lo es en su terreno de juego, donde siempre hace partidos complicados. Seguramente tengan muchas ganas de ofrecer la primera victoria de la temporada a su afición», recalcó Cobos.