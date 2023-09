El día 21, corriendo los 100 metros, tendrá una eliminatoria que espera superar; el día 22, otra. La meta es alcanzar la tercera y definitiva y soñar. «Hay más de 30 atletas inscritos y es la velocidad la especialidad más difícil a esta edad». Lázaro García Amado (Cáceres, 4 de junio de 1952) acaba el entrenamiento extenuado y, aunque no lo diga, puede que dolorido. No le importa. Está ante el reto de conseguir ser finalista del Campeonato de Europa máster de atletismo al aire libre, que se desarrollará la próxima semana en Pescara (Italia). Lo tiene complicado, asume, pero encara el desafío con la máxima ilusión. «No he tenido vacaciones en todo el verano, solamente pensando en el Europeo». Obsesión, casi obstinación. No importa cuántas velas ha soplado en su vida. Importa superarse hasta el límite de los límites de un DNI que no caduca.

El atleta cacereño, de un pasado en la élite y un presente compitiendo también en realidad con los mejores, consulta a diario por teléfono con el exrecordman nacional de 400 metros Isidoro Hornillos sus sensaciones y la hoja de ruta de sus entrenamientos, que tienen lugar en El Cuartillo y en el centro deportivo Triángulo, en Capellanías. «Voy cinco días, tres en pista y dos de gimnasio», recalca. «Es mucho sacrificio. A veces no puedo dormir de los calambres». Gracias también a la ayuda logística y moral de su amigo José Antonio Villa, con quien compartió tareas políticas en el Ayuntamiento de Cáceres (García fue concejal de Deportes 12 años), ha ido progresando, al punto de estar en una buena forma y soñar con hacer algo grande en Italia. «Hemos mejorado desde el último europeo en Braga, en el que llegué a la final, y tenemos mejores marcas», subraya alguien especialmente agradecido a quienes contribuyen a su particular causa, como Extremadurasport.com, que le suministra la marca con la que correrá, Macron. Y es que aquí las subvenciones no existen. «Entreno solo. Isidoro está en La Coruña. En su día, cuando yo era atleta en el Vallehermoso, vivimos juntos en Madrid, nos conocemos bien. Son muchos años», dice el extremeño sobre su técnico. «No quiero adelantar nada, pero tengo mis aspiraciones. Uno siembra para recoger», asegura cuando se le plantea cuáles son sus razones reales para competir, alguien que ha estado 30 años sin correr, aunque "siempre me he sentido atleta; lo de dejarlo era por la responsabilidad de la política". «Hay días que no puedes», resalta. Sin embargo, él coge aire y vuelve a sonreír. «Los test son buenos». Tanto que no tiene miedo a los ingleses, los mejores especialistas. Ahí va Lázaro, lanzado. Otros cinco extremeños en la cita de Pescara Otros cinco deportistas extremeños más estarán la próxima semana en los Campeonatos de Europa Máster de Pescara, algunos con claras opciones de aspirar incluso a medalla. Lázaro García es el más veterano de todos elllo, pero destacan también los hermanos Luis y Jorge García Doncel, del Atletismo Badajoz. Ambos estarán en lanzamiento de martillo, el primero en mayores de 60 (acredita 13.35). y el segundo en el tramo de edad entre 55 y 59 años (10.29. Además de ellos, está inscrito Francisco Mora, que correrá la prueba de los 800 metros libres en mayores de45 años. Dos mujeres intentarán firmar buenas actuaciones en Italia en este torneo continental. De un lado, en F40 estará una clásica del fondo extremeño como es Noelia Muñoz, que ha acreditado 36.50. Mientras tanto, Isabel Espel (Atletismo Badajoz) estará presente en la carrera de los 2.000 obstáculos, en la que ha hecho 7.35.37. Todos ellos han demostrado un especial interés por el atletismo, con una pasión que demuestran cada día en cada entrenamiento. Clásicos como Miguel Periáñez (que no estará al no haber la disciplina de marcha en esta cita) ya saben lo que es estar en lo más alto. Todos, en cualquier caso, han querido poner el acento en que lo realmente importante es disfrutar con su deporte favorito, aunque esperan estar lo más arriba posible al final.