Runy, un rayo de luz en el Montijo

Su nombre es Víctor Manuel Castaño Terrazas, pero toda la gente del mundo del fútbol le conoce como ‘Runy’. Su apodo viene desde muy pequeño, concretamente, desde que jugaba en su pueblo natural, Hornachos, a fútbol sala con el Fornacense. Su entrenador era Luismi y, como Víctor era muy rápido y muy técnico, y como estaba de moda por entonces el delantero del Manchester United, Wayne Rooney, pues lo bautizó así. Aunque escrito a su manera. “Hay gente que me busca en Instagram y no me encuentra porque en las redes pongo mi nombre” bromea el extremo del Montijo.

Lo cierto es que Runy ha sido uno de los fichajes agradables en esta revolución montijana para su año en Segunda Federación. Manuel Mosquera lo hizo debutar en la temporada poscovid en el Extremadura y sus buenas intervenciones le llevaron a firmar por el filial del Deportivo de la Coruña. Sólo estuvo un año en el Fabril, “pero me llevé un gran aprendizaje, tanto de la vida como del fútbol. Estar en un club tan grande y con tanta historia no es algo que pueda decir mucha gente. Lo disfruté mucho”. Sin embargo, Runy volvió a casa y el Villanovense le dio la oportunidad. Tuvo bastantes partidos, pero se le resistió el gol. Resulta raro al estar delante de un jugador que genera mucho peligro. “La verdad es que me ha costado que llegara ese primer tanto, pero lo ha hecho en un gran momento”. Y qué momento. Un golazo que abría la gran victoria del Montijo en Los Pajaritos de Soria ante el Numancia. Runy es feliz en Montijo. “Tenía ofertas para salir otra vez fuera, pero quería continuar en la tierra, cerca de la familia”. Se ha asentado en Montijo para vivir y lo que más desea este año es tener continuidad para alcanzar su mejor nivel y estirar sus límites. Emilio Tienza valoró mucho su segunda parte ante el Illescas. En Soria no lo dudó y Runy aprovechó la ocasión. Es un atacante muy polivalente, capaz de jugar en las tres posiciones de la mediapunta e incluso de delantero. Su preferencia está clara: “yo prefiero jugar de extremo por la izquierda para poder salir por dentro y aprovechar disparos”. Considera el extremeño que se ha formado un gran vestuario en Montijo y que, pese a la inexperiencia en la categoría de muchos jugadores, el grupo y cómo han congeniado puede ser clave para sacar partidos adelante en una categoría que siempre se ha tildado de muy igualada. También presume de ser el único jugador natural de Hornachos que ahora milita en una categoría profesionalizada. Su pueblo le mima y le tiene en estima. Y, por supuesto, el Montijo, que ha visto un rayo de luz en su ataque con este futbolista.